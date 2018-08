Britney Spears accusata di molestie/ Pagò per silenzio di un ex bodyguard: “Ha avuto rapporti davanti a me”

23 agosto 2018 Silvana Palazzo

Britney Spears accusata di molestie

Anche Britney Spears coinvolta nello scandalo molestie sessuali. A sganciare la bomba è il sito Radar, secondo cui la popstar avrebbe pagato il silenzio di una sua ex guardia del corpo per chiudere una causa di molestie sessuali. Fernando Flores avrebbe accusato Britney di attenzioni sessuali non volute: in un'occasione l'artista si sarebbe spogliata davanti a lui. La Spears per chiudere il caso senza andare in tribunale avrebbe dunque pagato il silenzio della sua ex bodygyard. Il sito Radar fa riferimento ad una serie di documenti che attesterebbero che le molestie hanno avuto luogo nel 2010, nei pochi mesi in cui lui aveva lavorato per lei. Ma Flores ha accusato Britney di essere anche un pessimo datore di lavoro. «Non si faceva il bagno per giorni, non usava il deodorante, non si lavava i denti, non si pettinava», si legge nei documenti ottenuti da Radar. «Fumava in continuazione, era mentalmente instabile, faceva uso costante di droghe e pretendeva che tutto il suo staff la chiamasse Queen Bee», ha rincarato la dose l'ex guardia del corpo di Britney Spears.

"BRITNEY SPEARS PAGÒ IL SILENZIO DI UN EX BODYGUARD"

Non è tardata ad arrivare la smentita di Britney Spears alle voci che la vedrebbero coinvolta in uno scandalo di molestie sessuali. Fonti vicine alla popstar hanno risposto alle accuse definendo Fernando Flores «un bugiardo che cerca di lucrare sulla fama di Britney». Secondo quanto rivelato dal sito Radar, nel 2012 Flores avrebbe denunciato Britney Spears presso la Superior Court di Los Angeles, affermando di aver ricevuto attenzioni indesiderate e che la cantante si è almeno una volta spogliata completamente davanti a lui. Due anni dopo sarebbe stato pagato per evitare che la vicenda finisse in tribunale. Non solo, nell'azione legale l'ex bodyguard aveva accusato la cantante di aver fatto sesso davanti a lui, vicenda respinta come «priva di fondamento» dal team legale della Spears e dell'ex marito Kevin Federline. Basterà per chiudere il caso? In realtà è destinato a fare ancora discutere.

