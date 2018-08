Carlo Cracco arriva su Netflix / Da giudice a concorrente in The Final Table: lo chef rappresenterà l'Italia

23 agosto 2018 Anna Montesano

Lo chef veneto Carlo Cracco, dopo aver chiuso l'avventura di MasterChef, è pronto a rituffarsi in un programma che lo vedrà protagonista. La piattaforma online Netflix, l’ha infatti ingaggiato per The Final Table, competizione culinaria globale. Scopriamo qualcosa in più su questo programma, con il portale davidemaggio.it che ci fornisce alcune anticipazioni davvero interessanti. A rappresentare il nostro paese ci sarà l’ex giudice di MasterChef che sfiderà Enrique Olvera (Messico), Andoni Aduriz (Spagna), Clare Smyth (Regno Unito), Helena Rizzo (Brasile), Vineet Bhatia (India), Grant Achatz (Stati Uniti), Yoshihiro Narisawa (Giappone) e Anne-Sophie Pic (Francia). Le dodici squadre in gara saranno formate da due chef pronti a sfidarsi a suon di piatti che rappresentano i rispettivi paesi: Messico, Spagna, Inghilterra, Brasile, Francia, Giappone, Stati Uniti, India e Italia.

IL MECCANISMO DELLA COMPETIZIONE

In ogni puntata ci sarà un focus su un Paese diverso e vedrà la partecipazioni di celebrità, chef nazionali di grande fama e critici gastronomici che decideranno chi fare avanzare. L'ultimo episodio vedrà uno solo degli chef pronto a vincere un posto al “Final Table”, tra i migliori chef al mondo. Scopriamo ora i presentatori della serie che saranno Andrew Knowlton e James Beard. Beard è uno scrittore molto conosciuto, nonché redattore di Large, Bon Appétit. Il programma sarà rilasciato entro la fine dell’anno con tutto il carico di aspettative per la partecipazione di grandi chef. Carlo Cracco quindi da conduttore passa a concorrente, sperando di portare a casa il premio come miglior chef.

