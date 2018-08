Chiara Ferragni e Fedez/ La particolare lista di nozze: “Donate ad una causa meritevole di uno di voi!”

Chiara Ferragni e Fedez, la particolare lista di nozze in attesa dell'evento in quel di Noto: “Donate ad una causa meritevole di uno di voi!”, ecco cosa ha fatto la coppia.

23 agosto 2018 Valentina Gambino

Fedez e Chiara Ferragni

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez si avvicina sempre di più. Ormai alle nozze dell’anno manca circa una settimana. La coppia più famosa ed invidiata dello showbiz italiano, ha ormai le idee chiare su ospiti, location ed evento. Ad un passo dal matrimonio inoltre, hanno voluto lanciare una iniziativa degna di nota. Con un video diffuso da Agi, i due hanno deciso di devolvere una somma raccolta dai propri ospiti - più una somma segreta e personale - al progetto di uno dei loro estimatori. Su GoFundMe è partita quindi la caratteristica lista nozze: sul portale si potranno donare dei soldi per sovvenzionare questo progetto che sarà scelto dai due futuri sposi. Al momento sono stati raccolti più di 3mila euro. "Abbiamo deciso - spiega la fashion blogger - di non ricevere regali dai nostri invitati ma cogliere l'occasione per aiutare in concreto uno o più dei nostri fan. Quindi non donare a una onlus ma donare direttamente a una causa meritevole di uno di voi".

La particolare lista nozze di Federico e Chiara

Cose di questo tipo sono capitate molto spesso durante i matrimoni tra personaggi famosi ma, in questo caso, è la prima volta che si può esaminare qualcosa di estremamente specifico come questo. "Quindi in sostanza abbiamo chiesto ai nostri ospiti di partecipare a questa raccolta fondi - rincara il rapper - Quello che vi chiediamo è di mandare una e-mail a charity@theferragnez.com e a proporci le cause che secondo voi sono meritevoli di un supporto e di un aiuto". La scelta avvererà in base alla valutazione dei due fidanzati e ricadrà su "una cosa specifica e speciale". "Noi le leggeremo tutte - fanno sperare Chiara Ferragni e Fedez - selezioneremo quelle che secondo noi sono più meritevoli, quelle che hanno più bisogno del nostro aiuto e le nostre donazioni andranno direttamente a quella persona". Fedez ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Chiara il 6 maggio 2017 davanti a 10mila persone all’Arena di Verona. Chiara Ferragni ha immediatamente risposto di “sì”. Successivamente è arrivato il piccolo Leone che oggi ha 5 mesi. La gravidanza poi, ha creato un interesse mediatico non da poco, tra post sui social e Stories Instagram.

