Closed Circuit/ Su Rai 2 in onda il film con Eric Bana e Rebecca Hall (oggi, 23 agosto 2018)

Su Rai 2 va in onda il film Closed Circuit, nel cast troviamo Eric Bana nel ruolo di Martin Rose e Rebecca Hall in quello di Claudia Simmons Howe. (oggi, 23 agosto 2018)

23 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Closed Circuit, Rai 2

Giovedì 23 agosto su Rai Due andrà in onda in fascia serale, alle ore 23:50, il film thriller Closed Circuit. La regia è di Jon Crowley e il cast è formato da Eric Bana (Martin Rose), Rebecca Hall (Claudia Simmons-Howe), Ciarán Hinds (Devlin) e Julia Stiles (Joanna Reece). Closed Circuit è stato girato nel 2013 e fu vietato ai minori di 18 anni negli Stati Uniti per via delle scene violente.

CLOSED CIRCUIT, LA TRAMA DEL FILM

Londra viene sconvolta da un attentato, il cui autore viene però immediatamente catturato e sottoposto a processo. Il processo però si svolgerà secondo delle regole speciali: infatti tutte le prove a carico dell'imputato vengono segretate e solo agli avvocati viene concesso di entrarne a conoscenza. Ovviamente gli avvocati sono legati ad uno strettissimo riserbo professionale. Inaspettatamente l'avvocato dell'imputato muore e viene sostituito da Martin Rose, il quale ha in passato avuto una relazione con Claudia, che è l'avvocato della difesa. Ben presto Martin scoprirà che le cose non stanno come sembrano e che sia lui che Claudia sono in pericolo di vita.

© Riproduzione Riservata.