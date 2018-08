Cristiano Malgioglio/ Video, la Zia Malgy con "Fernando" è di nuovo la diva (Battiti Live 2018)

Cristiano Malgioglio, la Zia Malgy sta vivendo una seconda splendida fase della sua carriera. Dopo il Grande Fratello Vip il rilancio ha riportato l'artista sul palcoscenico. (Battiti Live)

Cristiano Malgioglio, Battiti Live

Applausi a non finire per Cristiano Malgioglio, il paroliere italiano entrato nel cuore dei giovani con il nomignolo di Zia Malgy. Una carriera dorata alle spalle ed un ritorno in pista che lo ha spinto a fornare il suo ormai noto tormentone, Mi sono innamorato di tuo marito. Dopo aver regalato la sua penna alle più grandi voci italiane, Malgioglio è riuscito a ritornare nell'Airplay grazie al suo ritorno alla carriera da solista, che gli ha permesso tra l'altro di raddoppiare il successo con la sua ultima Danzando Danzando, la canzone che vanta la featurette con Fernando Proce. Cristiano Malgioglio salirà inoltre sul palco di Battiti Live 2018 questa sera, giovedì 23 agosto, grazie alla messa in onda della quarta puntata della kermesse. Lo vedremo quindi a Melfi, impegnato a riscuotere l'applauso dei presenti ed a divertire quanti uniranno la propria voce per intonare la sua hit. In questi giorni il cantautore ha continuato inoltre con le tappe del suo tour, approdando a Piazza Cagli di Letojanni, in provincia di Messina. Lo ha comunicato lo stesso Malgioglio in un video su Instagram, in cui si mostra stanco ed in partenza verso la nuova meta. Clicca qui per vedere il video di Cristiano Malgioglio.

IRONICO, SATIRICO E IRRIVERENTE

Ironico, satirico e irriverente: la popolarità di Cristiano Malgioglio non è di certo legata solo alla sua carriera come paroliere italiano. Anche se a tutti gli effetti ha contribuito a creare delle pietre miliari della musica italiana, riuscendo a sfornare con la sua penna importanti canzoni popolari per i big del nostro Paese, come Mina e Milva. Un passato che non è mai tramontato e che lo vede oggi attivo anche sul fronte social. Un appuntamento fisso con i fan e non solo per promuovere i suoi live e la sua musica. Anche per strappare quella risata che gli ha permesso di raccogliere migliaia di followers, pronti a seguire ogni sua mossa. In una delle ultime foto pubblicate su Instagram, Malgioglio ironizza infatti su uno scatto rubato al mare, che mette in mostra le sue grazie. Opportunatamente offuscate con delle margherite durante la condivisione sui social, come una vera diva: "Quando pensi di essere da solo e in agguato hai qualcuno che all'improvviso ti scatta delle foto", scrive in allegato. E i sorrisi non sono di certo le uniche conseguenze del carattere di zia Malgy, che in questi giorni è ritornato a far parlare le pagine di gossip grazie ad una sua rivelazione: sarà opinionista del GF 16 condotto da Barbara d'Urso.

© Riproduzione Riservata.