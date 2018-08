Don Matteo/ Anticipazioni: ecco quando andrà in onda la 12esima stagione, stasera ancora repliche (23 agosto)

Don Matteo, ecco le prime anticipazioni sull'inizio della 12esima stagione con Terence Hill, quando andrà in onda? Stasera su Rai1 continuano le sue repliche.

23 agosto 2018 Valentina Gambino

Don Matteo, le anticipazioni

Come accade in estate, Rai1 ma anche gli altri canali, vanno avanti con le repliche televisive. Tra i prodotti di maggiore successo, in attesa della 12esima stagione, vi è Don Matteo. Il prete detective interpretato da Terence Hill, si porta a casa una serie di soddisfazioni incredibili anche in replica. Questa serie inoltre, è talmente amata dal pubblico da venire trasmessa anche alla mattina. Nel frattempo, giungono interessanti anticipazioni sulle nuove riprese. Tutta la produzione della fiction, è attesa in quel di Spoleto quasi certamente in primavera, smentite quindi le voci di riprese al via già da settembre. Il successo incredibile del progetto, spinge la Rai quotidianamente (dalle 11.30 alle 13.30) a mandare in onda Don Matteo 9, la prima stagione con il set dislocato dalla città dei Ceri a quella del Festival. Il giovedì sera invece, vengono mandate in onda le fortunate dinamiche della decima stagione, l’ultima con protagonista il capitano Tommasi (interpretato da Simone Montedoro).

Don Matteo, ecco quando andrà in onda la nuova stagione

Per via di questo doppio appuntamento, gli estimatori di Don Matteo, stanno incominciando a domandarsi in maniera incessante, quando inizieranno le riprese della 12esima stagione a Spoleto. In questi giorni, si era parlato di inizio riprese a settembre ma, a quanto pare non sarà così. In base a ciò che si apprende sul portale Tuttoggi.info “da fonti vicine alla produzione, per il nuovo ciak bisognerà aspettare ancora diversi mesi. Le registrazioni, infatti, inizieranno nel 2019, con la città ducale che dovrebbe ospitare il set in primavera, ricalcando quanto avvenuto già negli anni passati. Anche perché attualmente la Lux Vide, la casa di produzione di Don Matteo insieme a Rai Fiction, è impegnata in ben 4 fiction”. Ed infatti, tra Fabriano e Roma sono attualmente in corso le riprese di “Che Dio ci aiuti 5” e “Un passo dal cielo 5?. A questo punto, vi consigliamo di pazientare per la 12esima stagione ma, se siete in “astinenza” da Don Matteo, vi ricordiamo il nuovo appuntamento in onda questa sera, dalle 21.15 circa sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

