Elisa Isoardi, "Siate un cancello aperto" / Il post su Instagram scatena la polemica: "Dillo a Salvini!"

Elisa Isoardi ha postato su Instagram una citazione che conclude con la frase "Siate un cancello aperto" che scatena le critiche del web. "Dillo a Salvini" sbottano i follower

23 agosto 2018 Anna Montesano

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

A pochi giorni dall'inizio della nuova avventura televisiva, Elisa isoardi torna nel mirino delle critiche. La conduttrice, che dal 10 settembre prenderà le redini de La Prova del Cuoco dopo l'addio di Antonella Clerici, nelle ultime ore ha postato sul suo profilo Instagram una citazione che ancora fa discutere. La compagna del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha postato su Instagram delle frasi del cantautore Gio Evan. Nulla di strano se il messaggio non avesse contenuto la frase "Siate un cancello aperto". Parole quasi tabù per la compagna di colui che si sta occupando, tra critiche e approvazioni, della delicata questione dei migranti. Proprio per questo il post della Isoardi ha scatenato una marea di commenti di follower che hanno collegato le due cose. "Apriamo i cancelli, abbattiamo i muri e chiudiamo i porti a decine di minori ? Un po' di coerenza ed umanità non farebbe male signora" si legge tra i commenti. E ancora: "Il discorso del cancello aperto vale anche per l'accoglienza?".

IL CONTENUTO DELLA CITAZIONE DELLA ISOARDI

C'è anche chi invita la conduttrice a condividere quelle parole con il compagno: "Non siate muri...aprite il cancello...dillo a Salvini". Ecco comunque quanto si legge nel testo pubblicato da Elisa Isoardi su Instagram: "Cercate il bello nelle cose affrante, in quelle sfrante, nelle cose demolite nelle cose che gli altri distruggono. Ricomponete i pezzi e riprendetevi la meraviglia che vi aspetta da tanto che vi aspetta da sempre". E ancora: "Non abbattetevi, non siete muri, non siate muri. Ricordatevi che le nostre giornate migliori sono iniziate aprendo il cancello, perciò siate un cancello aperto prima ancora che vi citofonino". La conduttrice replicherà ai commenti critici dei follower?

#gioevan Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Ago 22, 2018 at 11:12 PDT

