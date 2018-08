Emma Marrone, ecco la sua “Felicità”/ Foto, un panino diventa virale: ecco come festeggia il Disco d’oro

Emma Marrone da sempre, ironizza su tutto facendo impazzire gli estimatori. Di recente, uno scatto ha fatto il giro del web, ecco la foto virale in spiaggia.

23 agosto 2018 Valentina Gambino

Emma Marrone

Emma Marrone da sempre, ironizza su tutto facendo impazzire gli estimatori. Di recente, uno scatto ha fatto il giro del web. Avete presente quegli scatti virali che mostrano lei fotografata di schiena, voltata verso di lui che la fotografa? Di regola, queste istantanee sono accompagnate da una stretta di mano, guidata verso nuovi orizzonti di vita e amore. La cantautrice salentina invece, che ama prendere la vita con costante ironia, ha voluto rivisitare la famosa fotografia a suo modo. Come sfondo una meravigliosa spiaggia del Salento, un bikini nero ed anche il “lui” pronto per essere tirato in mezzo. In questo caso però, non è comparsa la dolce metà, bensì un panino pronto per essere attentato. Con molta probabilità infatti, sarà stato il pranzo da spiaggia per l’artista che, in attesa di riprendere la versione invernale del suo tour, si sta ricaricando tra mare e relax in compagnia delle persone a lei più care.

Emma Marrone conquista tutti: il suo vero amore? Un panino!

“Felicità” scrive Emma commentando l’immagine caricata sul suo profilo di Twitter. Una scatto simile, la Brown l'aveva pubblicato circa due anni fa, proponendo un panino più piccolo. Ecco perché, una fan in risposta al suo tweet, le ha scritto: "In questi due anni è cresciuto il panino!", con tanto di emoticon che ride fino alle lacrime. “La prossima volta vogliamo un pasticciotto pugliese”, fa notare invece qualcun altro. "La felicità è un'idea semplice davanti ad un paninazzo e un disco d'oro", scrive un'altra fan. Ed infatti, proprio in queste ore l'ultimo singolo (“Mi parli piano”) estratto dal nuovo album “Essere qui” è stato certificato disco d'oro. Proprio in riferimento al nuovo traguardo artistico, la salentina ha condiviso un ringraziamento sempre tramite social network: “Grazie a tutti! Grazie soprattutto a questo disco che ha ancora tanto da dire e tanto da dare”.

