Fantozzi subisce ancora/ Su Canale Nove il film con Paolo Villaggio e Milena Vukotic (oggi, 23 agosto 2018)

23 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Serata di risate e divertimento quella di giovedì 23 agosto 2018 su Canale Nove che trasmetterà il film comico dal titolo Fantozzi subisce ancora. Si tratta del quarto film della saga dedicata al personaggio di Fantozzi, ideato interamente dallo stesso Paolo Villaggio che all'interno della saga ha interpretato proprio il personaggio del ragioner Fantozzi. Fantozzi subisce ancora è stato il primo film della saga a non essere totalmente ispirato ad uno dei romanzi scritti proprio da Villaggio. La pellicola è stata infatti ideata completamente da zero. Tra gli sceneggiatori appare lo stesso Paolo Villaggio. Al contrario di quanto accaduto in diverse episodi dell'epopea cinematografica di Fantozzi, Villaggio dirige la pellicola. Al suo posto troviamo un altro grande nome del panorama cinematografico italiano come Neri Parenti.

FANTOZZI SUBISCE ANCORA, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola esordisce con il povero ragioner Fantozzi lasciato da solo in ufficio dai suoi colleghi. Il resto dei dipendenti della Megaditta, infatti, fingono di rimanere in ufficio oltre l'orario concordato per poi abbandonare Fantozzi che deve sobbarcarsi del lavoro di tutti. Per un beffardo gioco del destino, dopo essersi assentato pochi minuti per darsi una ripulita in bagno, Fantozzi viene punito dal Mega direttore che, durante una rapida perlustrazione in ufficio, non trova il ragioniere al suo posto. L'indomani, mentre Fantozzi comunica ad Uga che presto riuscirà a farla assumere alle poste, il ragioniere partecipa ad una violenta riunione di condominio che termina in una vera e propria rissa in casa Fantozzi. Intanto il ragioner Filini decide di organizzare un vacanza insieme al resto dei colleghi, compresa la Silvani, la donna di cui Fantozzi è da sempre innamorato. Nel corso del viaggio la Silvani perde la testa per un camionista, generando una profonda gelosia in Fantozzi che cerca in ogni modo di farsi notare. Tornato a casa Fantozzi scopre che presto diventerà nonno e poco dopo Uga darà alla luce un bimbo dalle fattezze decisamente curiose.

