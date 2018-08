Federica Benincà in ospedale/ Come sta? Giornata al pronto soccorso per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne!

Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice Federica Benincà in ospedale. Su Instagram svela: "Ho passato una giornata al pronto soccorso. Problemi di salute ma tutto ok ora"

23 agosto 2018 Anna Montesano

Federica Benincà

Attimi di paura per Federica Benincà. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, protagonista di una breve relazione col tronista Marco Cartasegna, nelle ultime ore è stata assente dai social, preoccupando i fan che, su Instagram, hanno iniziato a chiederle il motivo di questa assenza. La risposta è arrivata qualche ora dopo, quando la Benincà, su Instagram, ha ammesso di essere stata poco bene. Ha così deciso di dare voce alle domande dei fan attraverso il noto social e, inevitabilmente, tra le prime ecco apparire quelle sulle sua conduzioni di salute. La Benincà ha subito spiegato: “Ho passato una fantastica giornata al pronto soccorso. Problemi di salute, ma tutto ok. Solo che sono un po’ stanca e un po’ giù” così ha aggiunto, per rassicurare i fan “Ora sto decisamente meglio. Però sono un po’ così, non ho il mio solito brio”.

FEDERICA BENINCÀ: "ORA STO MEGLIO"

Federica Benincà non ha voluto entrare nei dettagli rispetto alle motivazioni che l'hanno costretta a recarsi in pronto soccorso, anche se potrebbe essersi trattato di un calo di pressione e di una forte debolezza. Proprio nelle ultime ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato un nuovo video che la vede a casa: "Oggi sto decisamente meglio" ha fatto sapere, svelando che nei prossimi giorni partirà insieme all'amica Cecilia per Formentera. Ammette però che oggi starà a riposo e che prenderà tutte le precauzioni necessarie per non avere ricadute e per godersi, quindi, la prossima vacanza senza alcun tipo di disturbo o preoccupazione.

