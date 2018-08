I Cesaroni, Micol Olivieri e Niccolò Centioni/ Dopo Pechino Express hanno litigato: ecco cosa è successo oggi

Vi ricordate di Micol Olivieri e Niccolò Centioni? I due attori dopo I Cesaroni e Pechino Express hanno litigato; oggi sono tornati a parlarne, ecco cosa è successo.

23 agosto 2018 Valentina Gambino

Micol Olivieri e Niccolò Centioni, ecco perché hanno litigato

Vi ricordate di Micol Olivieri e Niccolò Centioni? I due attori sono diventati popolari grazie alla serie TV de "I Cesaroni", che per anni è andata in onda su Canale 5. Lui interpretava il ruolo di Rudi mentre lei era Alice. Dopo la fiction ed un reality show insieme, tra di loro è calato il gelo. Oggi, a distanza di alcuni anni, i due ex protagonisti hanno in qualche modo rotto il silenzio riguardo il potenziale litigio che pare averli coinvolti dopo avere interpretato il loro ruolo ed essere stati amici e complici durante Pechino Express. "Non lo rifarei con lui perché non siamo abbastanza equilibrati, anche se siamo adatti a lavorare assieme […] Lui si appoggia molto su di me, l'ho sempre protetto e forse in questo caso a lui serviva una persona che non lo conoscesse e che di conseguenza lo spronasse un po'", aveva confidato l'attrice intervistata nel 2013 per TV FanPage. A luglio del 2016 poi, è arrivata anche la “replica” di Niccolò Centioni, deluso dall’amica. "Ci siamo salutati alla fine dei Cesaroni ed ero convinto che saremmo rimasti legati. Poi un giorno ho acceso la tv è ti ho visto mentre annunciavi che eri incinta e ti saresti sposata. Da una parte ero contento, ma dall'altra mi amareggiava l'idea di scoprire una novità così importante della tua vita dalla televisione", ha raccontato.

Micol Olivieri si è sposata nel 2014, ma non ha invitato nessuno dei Cesaroni al suo matrimonio, nemmeno Niccolò Centioni che, tra le pagine di DiPiù, aveva espresso il suo malcontento "nonostante tutto quello che abbiamo vissuto insieme, fuori e dentro il set. Mi aspettavo una telefonata di chiarimento, ma è come se mi avessi cancellato dalla sua vita. Spero che risponderai almeno a questa lettera, perché credo sia arrivato il momento di chiarirsi". Dopo essere diventata per la seconda volta mamma, Micol è tornata sul litigio con Niccolò, scrivendo su Instagram. Lei ha confidato che durante Pechino Express, non ci sia stato alcun litigio pensante se non normalissimi screzi. Per Micol infatti, Niccolò era un vero fratello che, rilasciando dichiarazioni di quel tipo sui giornali, ha fatto in modo che il loro rapporto venisse interrotto. Lui infatti, aveva confidato anche che lei non le parlava da due anni: “E' sparita due anni fa, quando ha conosciuto suo marito Christian. Forse era geloso di me? In passato ho avuto una piccola cotta per lei, ma poi mi è passata". Niccolò in queste ore, ha "replicato" sempre su Instagram affermando di non avere rilasciato quelle interviste, dando la colpa ai giornali ed anche alla diretta interessata che, piuttosto rispondere ai suoi messaggi privati, ha dato in “pasto” agli estimatori il loro litigio: come finirà?

