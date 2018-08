I TRE GIORNI DEL CONDOR/ Su Iris il film con Robert Redford (oggi, 23 agosto 2018)

I tre giorni del Condor, il film in onda su Iris oggi, giovedì 23 agosto 2018. Nel cast: Robert Redford, Faye Dunaway e Cliff Robertson, alla regia Sydney Pollack. Il dettaglio della trama.

23 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Iris

NEL CAST ROBERT REDFORD

I tre giorni del Condor è una pellicola thriller che è stata diretta nel 1975 da Sydney Pollack, uno dei registi americani più amati di sempre, che ha portato al successo tantissimi film passati alla storia come veri e propri capolavori. Tra i suoi più grandi successi è impossibile non ricordare film come Destini incrociati e Corvo rosso non avrai il mio scalpo. Il soggetto de I tre giorni del Condor, che racconta la storia di Joseph Turner detto il Condor, non è totalmente inedita in quanto è interamente ispirata all'opera romanzata da James Grady, noto scrittore americano autore di moltissimi racconti gialli e d'azione. A distanza di oltre trent'anni dall'uscita al cinema de I tre giorni del Condor, la pellicola diretta di Sidney Pollack è ancora considerata un vero e proprio capolavoro del cinema thriller. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I TRE GIORNI DEL CONDOR, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Un gruppo militare criminale guidato dal fido Joubert fa irruzione in una sede della CIA, uccidendo tutti gli impiegati presenti in quel preciso momento. L'unico a salvarsi è Joseph Turner, anche noto come il Condor. L'uomo, nel momento esatto dell'irruzione, era al bar a consumare la colazione. Mentre il comando centrale invia una squadra per prelevare Turner in completa sicurezza, queste'ultmo capisce di non potersi fidare di nessuno e irrompe nell'abitazione di una donna, Kathy, con l'intenzione di mettersi al sicuro. Intanto Turner deve fronteggiare una serie di attentati contro la sua vita. Qualcuno lo vuole morto a tutti i costi e, dopo attente riflessioni, Tuner scopre che ad aver ordinato la sua eliminazione è Leonard Atwood. Quest'ultimo è un membro interno della CIA intenzionato a scatenare un conflitto in Medio Oriente. Le indagini che Turner aveva compiuto diversi mesi prima avevano messo serio pericolo il suo piano. Risciurà Tutner a salvarsi o Atwood avrà la meglio?

