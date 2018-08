INGA LINDSTROM-RITORNO A CASA/ Su Canale 5 il film con Klara Deutschmann (oggi, 23 agosto 2018)

"Inga Lindstrom-Ritorno a casa" è il titolo italiano del film tedesco uscito nel 2016 che in lingua originale è "Zurück ins Morgen". La pellicola, di genere sentimentale, andrà in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana di questo giovedì 23 agosto 2018 alle ore 16.30. La regia è di Udo Witte mentre gli attori principali sono Klara Deutschmann, Frederik Götz, Heikko Deutschmann e David Christopher Roth. Il vero nome di Inga Lindstrom è Christiane Sadlo, oltre ad essere una scrittrice di grande talento è anche una brava giornalista nonché sceneggiatrice di film per la TV.

INGA LINDSTROM - RITORNO A CASA, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Emilia Jönsson è un ragazza giovane e carina, da poco ha conseguito il diploma di moda e design, un titolo di studio molto prestigioso e del quale è molto orgogliosa. Grazie alla sue capacità, la ragazza trova un ottimo impiego presso uno studio molto rinomato ed è pienamente soddisfatta della vita che è riuscita a costruirsi. Quando la madre Isabella scompare, Emilia torna nella casa di campagna del padre, Caspar, uno stimato veterinario. Di Isabella non si hanno notizie certe, sembra che la donna sia morta in seguito ad un incidente aereo. Caspar non riesce ad accettare la perdita della moglie, si sente sempre più triste e solo. Quella che doveva essere solo una breve visita al padre porterà invece dei cambiamenti inaspettati nella vita di Emilia. Durante in suo soggiorno in campagna, la ragazza ha l'occasione di incntrarsi con Maya (Sina Reiß), una sua cara amica che non vedeva da tempo, quando le viene presentato Viktor, Emilia si sente subito attratta da lui e anche il giovane mostra molto interesse per lei. Di Viktor si dice in giro che sia un ragazzo poco affidabile, un avventuriero che ama viaggiare e godersi la vita. Il fratello di Viktor, Tim, ha lasciato la scuola prima di terminare il corso di studi ed ora lavora alle dipendenze di Caspar. Per aiutare la sua ragazza ad aprire una boutique, Tim vorrebbe vendere la proprietà per poter disporre del danaro necessario. Intanto Caspar crede di riconoscere la moglie in una fotografia, ora Emilia deve frenare l'entusiasmo del padre che ancora spera e crede che Isabella sia ancora viva. Secondo Caspar, la foto ritrae la moglie che attualmente si troverebbe in Sud America, quindi assume un investigatore privato, lo informa sulla scomparsa della donna e gli chiede di ritrovare Isabella. Nel frattempo Emilia ha anche modo di vedere spesso Viktor, i due stanno bene insieme e tra loro c'è una grande intesa. A sconvolgere ulteriormente la vita dei protagonisti sarà il trasferimento in paese di Hanna Sandberg, una donna bella e determinata che intende aprire una pasticceria. Nonostante i problemi delle rispettive famiglie, Emilia e Viktor si sentono sempre più vicini. Nascerà il vero amore? Non mancheranno colpi di scena.

© Riproduzione Riservata.