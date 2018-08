Il medico e lo stregone/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi e Marcello Mastroianni (oggi, 23 agosto 2018)

23 agosto 2018

Il medico e lo stregone, Rete 4

Giovedì pomeriggio, alle ore 16:45, su Rete 4 verrà trasmesso il film commedia italiano Il medico e lo stregone. Il film è stato girato nel 1957 da Mario Monicelli e nel cast annovera alcuni dei più noti attori comici del tempo, ovvero Alberto Sordi (Corrado), Vittorio De Sica (don Antonio), Marcello Mastroianni (il dottor Francesco Marchetti), Riccardo Garrone (il brigadiere). La parte femminile del cast è completata da Lorella De Luca (Clamide) e Marisa Merlini (Mafalda). Il film fu girato interamente in provincia di Viterbo; tra le location c'è anche Civita di Bagnoregio.

IL MEDICO E LO STREGONE, LA TRAMA DEL FILM

Francesco è un dottorino alle prime armi che viene assegnato ad un paesino in cui la gente ancora crede ai guaritori di una volta. In particolar modo il più accreditato è don Antonio, che cerca di mettere la gente contro il nuovo dottore. Infatti gli abitanti del paesino rifuggono dalle sue cure e non si fidano di lui. Francesco cercherà in ogni modo di minare la reputazione del santone, ma senza successo. Un giorno viene a sapere che l'uomo ha venduto un filtro d'amore che ha intossicato il destinatario e spera che questo possa essere il passo falso che aspettava per detronizzare il suo avversario fanfarone.

