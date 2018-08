Il prescelto/ Su Rete 4 il film con Nicolas Cage ed Ellen Burstyn (oggi, 23 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda il film Il prescelto con nel cast Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Kate Beahan, Frances Conroy, Molly Parker e Leelee Sobieski. (oggi, 23 agosto 2018)

23 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Il prescelto, Rete 4

Il prescelto è il film horror che Rete 4 trasmetterà in prima serata, giovedì 23 agosto 2018, a partire dalle 21,15. La pellicola è stata diretta nel 2006 da Neil LaBute, regista statunitense che ha portato al successo altri film di discreto successo come Possession - Una storia romantica, Betty Love, La terrazza sul lago e Il funerale è servito. Nel cast di attori protagonisti del film troviamo poi Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Kate Beahan, Frances Conroy, Molly Parker e Leelee Sobieski. L'attore Nicolas Cage, che ha vestito i panni del personaggio di Edward Malus, ha anche prodotto il film assieme a Boaz Devidson e Avi Lerner. Le musiche e la colonna sonora sono invece state curate da Angelo Badalamenti, musicista e compositore di origini italiane che ha composto ed arrangiato le colonne sonore di film come Holy Smoke - Fuoco sacro, Cuore selvaggio, Nightmare 3: I guerrieri del sogno ed I ragazzi duri non ballano.

IL PRESCELTO, LA TRAMA DEL FILM

Edward Malus e un uomo sulla quarantina che vive negli Stati Uniti e che conduce una vita tranquilla e senza grandi preoccupazioni. Da diversi anni ha ormai perso le tracce di una ex fidanzata Willow. La donna, improvvisamente, si rifà viva chiedendo il suo aiuto. La figlia di Willow, che si trova su un piccolo isolotto, è misteriosamente scomparsa nel nulla e solo Edward può aiutarla a fare luce sulla sua sparizione. Senza pensarci su due volte Edward decide di raggiungere Willow, scoprendo che con molta probabilità la piccola scomparsa nel nulla potrebbe essere proprio sua figlia. Nel corso della indagini Edward avverte che qualcosa sull'isola non quadra. Un grande segreto sembra aleggiare un quella strana società formata esclusivamente da donne. Finalmente riesce a ritrovare la piccola ma scopre troppo tardi che in realtà è stato lui stesso vittima di una vera e propria macchina mortale. Edward viene infatti ucciso dalla bimba che credeva essere sua figlia, nel rispetto di un rito sacrificale di cui lui è l'unica vittima designata.

