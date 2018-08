Irama/ "Siete la mia energia!" e il suo nuovo album "Plume" è il più venduto in Italia (Battiti Live 2018)

Irama, l'artista sta vivendo un momento molto importante dal punto di vista artistico. Il suo nuovo album "Plume" infatti è il più venduto nel nostro paese. (Battiti Live)

Irama, Battiti Live

Il nuovo disco di Irama, dal titolo Plume, è ancora il primo album venduto in Italia. La FIMI vede in vetta il progetto discografico del ragazzo emerso grazie alla vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Il primo posto gli è stato tolto solo per una settimana, ma ora è ritornato il momento per il giovane artista di conquistarsi il primato. Al secondo posto Capo Plaza con il suo 20, ma il merito di Irama è di essere riuscito ad oscurare persino Peter Pan di Ultimo, vincitore dei Giovani del Festival di Sanremo di quest'anno. Anche per questo Melfi ha atteso con ansia l'arrivo del giovane cantante per la nuova tappa di Battiti Live 2018, che verrà trasmessa questa sera, giovedì 23 agosto, su Italia 1. "Siete la mia energia" scrive intanto il diretto interessato nelle Stories di Instagram per ringraziare il supporto costante ricevuto da tutti i fan. Gli ammiratori infatti approfittano della forte presenza di Irama sui social per inviargli dei messaggi diretti, descrivendo quali grandi emozioni riescano a vivere durante i suoi concerti. Per il vincitore di Amici è arrivato il momento anche di concedersi un po' di svago: nei giorni scorsi ha raggiunto Follonica con un gruppo di amici, per trascorrere la serata in compagnia e soprattutto per concludere con la sua musica il Summer Festival che si è tenuto ieri nella cittadina.

I NUMEROSI LIVE FRA LE STAR

Irama trasmette tutta la sua verve di giovane artista grazie ai numerosi live che lo hanno visto fra le star degli ultimi mesi. Un'occasione d'oro per i fan per poter ascoltare dal vivo il loro beniamino, che durante la tappa ad Ostuni di Battiti Live 2018 ne ha approfittato per interpretare la sua Nera e Voglio solo te, replicando i due singoli anche nel quarto appuntamento previsto a Melfi. Un bagno di folla pronta ad ascoltare Irama, la sua voce e la sua musica, e per riuscire a sfruttare quell'energia che l'artista ha più volte dimostrato di regalare dal palco. Coinvolti i presenti, che si sono lanciati spesso nell'interpretazione dei brani al fianco del loro idolo. Una positività che Irama ha sottolineato nell'intervista a Radionorba, radio ufficiale della kermesse, augurandosi "di aver lasciato qualcosa di divertente alle persone, forse qualcosa di più leggero". L'estate procede a passo spedito per l'artista, che si ritrova "nel vortice del tornado". Tante le sensazioni che questa ascesa sta regalando alla sua carriera, forse talmente tanto travolgenti da fargli desiderare a volte di mettere un freno ai numerosi impegni. "Ho voglia di tornare a scrivere", confessa poi ai microfoni, pensando anche a come questo momento così prolifico potrebbe tradursi presto in nuovi inediti e forse nel prossimo album. I fan per l'occasione hanno già drizzato le antenne: non è escluso che il cantante decida di dare nuove notizie in merito proprio nei prossimi giorni.

© Riproduzione Riservata.