Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino/ Dopo il litigio fanno pace ad Ibiza, insieme con Santiago

Pace fatta tra Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino? Sembra proprio di sì. I due hanno trascorso insieme alcuni momenti a Ibiza con il piccolo Santiago

Stefano De Martino a Ibiza insieme a Santiago

Dopo il divorzio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i rapporti erano diventati tesi anche con il cognato di lei, Jeremias Rodriguez. Entrambi i ragazzi, Stefano e Jeremias, hanno sempre taciuto di un possibile litigio tra loro, fino a quando il fratello di lei, lo scorso hanno, è entrato insieme a Cecilia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Vivendo ventiquattro ore su ventiquattro sotto l’occhio vigile delle telecamere Jeremias aveva dichiarato che con Stefano c’erano dei rapporti tesi: “Non ci siamo più parlati. Capisco che può essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c’entro niente. Ad ogni modo, mi ha dato Santiago, la cosa più bella che ho. Ci sarà sempre un posto nel mio cuore per lui”.

PACE FATTA

Dopo quelle dichiarazioni è stato facile intuire che il divorzio con Belen aveva distrutto anche il loro rapporto, ma qualcosa, nelle ultime settimane è cambiato. Sia Belen che Stefano, infatti, hanno deciso di trascorrere le vacanze nello stesso luogo, Ibiza, così da permettere a Santiago di stare insieme a entrambi i genitori. Nell’isola soggiorna anche Jeremias e la prova che tra i due sia tornato di nuovo il sereno è arrivata da Instagram attraverso cui l’ex gieffino ha condiviso una storia insieme a De Martino e a Santiago. Tutti sembravano felici, sorridenti, momenti di condivisione che fanno pensare che tra Stefano e Jeremias sia tornato il sereno. Tutto sembra essere tornato alla normalità e Stefano e Belen stanno cercando, sembrerebbe con successo, di far vivere a Santiago l’infanzia più serena possibile.

