Kevin Spacey, nuova accusa di aggressione sessuale/ Più di trenta uomini hanno ricevuto avances dall’attore

Per Kevin Spacey è arrivata una nuova accusa di aggessione sessuale. A rivelarlo un portavoce degli uffici del procuratore della contea di Los Angeles

Nuova accusa contro Kevin Spacey

Le accuse di violenze sessuali contro il due volte premio Oscar, Kevin Spacey, continuano ad aumentare. L’ultima è arrivata martedì: gli uffici del procuratore di Los Angeles hanno fanno sapere di aver ricevuto una nuova notifica contro l’attore. “Un reclamo di violenza sessuale che implica Kevin Spacey è stato presentato martedì dall’ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles. Attualmente è in studio”, ha dichiarato un portavoce di una sezione speciale, dedicata agli abusi sessuali contro importanti nomi di Hollywood, creata a novembre 2017 dal procuratore Jackie Lacey. Rispetto alla prima accusa verso l’attore, riferita ad azioni registratesi nel 1992, e presentata ad aprile, questa, invece, è riferita a fatti più recenti che risalgono all’ottobre del 2016.

LA FINE DELLA CARRIERA

Oltre a queste due accuse di aggressioni sessuali e sei indagini, prese in carico a Londra, l’attore Kevin Spacey deve far fronte al suo lento declino lavorativo. Il suo ultimo film ha registrato uno dei flop più incredibili del panorama cinematografico e, inoltre, si possono contare circa trenta uomini che affermano di aver ricevuto avances sessuali, non gradite, dallo stesso attore. Tra questi uomini anche l’attore Anthony Rapp che allora aveva solo 14 anni: Spacey, che aveva 26 anni, lo importunò durante una festa nel 1986 a New York.

