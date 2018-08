L'esorcista/ Su Rete 4 il film di William Friedkin con Linda Blair (oggi, 23 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda il film L'esorcista diretto da William Friedkin e tratto dal romanzo di William Peter Blatty. Nel cast spunta una straordinaria Linda Blair. (oggi, 23 agosto 2018)

23 agosto 2018 Matteo Fantozzi

L'esorcista, Rete 4

Giovedì 23 agosto 2018 su Rete Quattro andrà in onda iln seconda serata, alle ore 23:25, il film horror L'esorcista (The exorcist). Il film fu girato nel 1973 dal regista William Friedkin ed è diventato un cult del genere. La sceneggiatura è tratta dal romanzo dal titolo omonimo di William Peter Blatty, che partecipò anche alla realizzazione del film; per la stesura del romanzo lo scrittore a sua volta si era liberamente ispirato a fatti realmente accaduti. Il film, che ebbe un grande successo, ebbe due sequel; in tempi più recenti è stato realizzato anche un telefilm che parte dagli stessi presupposti. Il cast è formato da Linda Blair che interpreta la protagonista posseduta dal demone, Regan; Ellen Burstyn è sua madre Chris. Jason Miller veste i panni di Padre Damien Karras e Max von Sydow quelli di Padre Lankester Merrin, che è colui che esegue l'esorcismo. L'esorcista ebbe due premi Oscar e quattro Golden Globe, oltre a molte nomination e premi minori. A lungo fu pesantemente penalizzato dalla censura; ad oggi risulta al nono posto tra i film che hanno incassato di più nella storia del cinema e nel 2010 è stato incluso nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

L'ESORCISTA, LA TRAMA DEL FILM

Chris è un'attrice che sta prendendo parte alle riprese di un film, con sè ha sua figlia Regan la quale ha 12 anni. Un giorno la bambina trova una tavola oujia con cui comincia a giocare, senza sapere il pericolo che corre. Imprigionato nella tavola c'è un terribile demone che prende possesso del suo corpo. Da quel momento Chris comincia a notare strani atteggiamenti di sua figlia, ma li attribuisce ad una malattia e si rivolge a molti medici per curarla. Regan però non migliora e il suo stato peggiora al punto che è evidente che il suo non è un male fisico. Un sacerdote, padre Karras, deduce che la ragazza è vittima di una possessione e per liberarla chiama padre Merrin, un anziano sacerdote esperto in esorcismi. Al fine di garantire la libertà a Regan i due uomini dovranno mettere in gioco tutto, anche le loro stesse vite.

© Riproduzione Riservata.