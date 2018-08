Luca Carboni/ Video, "Una grande festa" sta per cominciare a Melfi (Battiti Live 2018)

Luca Carboni, il grande cantante emiliano è tornato al successo con la sua nuova canzone "Una grande festa" nell'album Sputnik e che ha vinto il Disco d'oro. (Battiti Live)

Luca Carboni, Battiti Live

Disco d'Oro per Luca Carboni ed il suo Una grande festa, la hit che ha promosso il lancio del nuovo disco Sputnik. La FIMI ha riconosciuto il traguardo conquistato nelle scorse settimane dal cantautore, che fino ad ora ha superato i 25 mila download. Il tour che lo vede ancora in giro per l'Italia non è ancora terminato, ma Carboni non smette di aggiornare e allietare i fan sulle prove e performance in privato. In uno degli ultimi video su Instagram, l'artista imbraccia infatti la sua storica e fedele chitarra per interpretare Il tempo dell'amore, una delle sue canzoni più popolari e presente nell'album omonimo del '99, il secondo della sua lunga e fortunata carriera. Clicca qui per vedere il video di Luca Carboni. Luca Carboni sarà inoltre ospite di Battiti Live 2018 nella puntata che andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, giovedì 23 agosto. Si fa tappa a Melfi, per uno dei live che ha visto il cantautore lanciarsi nella sua Mare Mare, Una grande festa e Luca lo stesso. Carboni è infatti fra i big italiani che hanno presenziato a più appuntamenti della nota kermesse estiva: appena due anni fa è riuscito a raccogliere una folla pronta ad applaudirlo, a cui ha regalato fra le altre canzoni anche la sua Happy, pubblicata nel 2015 per l'album Pop-Up.

A OTTOBRE PARTE LO SPUTNIK TOUR

Si riparte ad ottobre con lo Sputnik tour: Luca Carboni si può finalmente godere l'estate, il mare ed anche un po' di fresco. "L'estate sta finendo" ironizza in un post su Instagram mentre si mostra in barca all'Isola d'Elba. L'artista ha infatti in progetto di riprendere la tournée il 10 ottobre con l'appuntamento a Crema presso il Teatro San Domenico, per poi spostarsi a Nonantola due giorni dopo ed incontrare i fan che interverranno al Vox Club. Il mese sarà fitto di live: si prevedono tappe a Bologna, padova, Firenze, Roma e Milano. Questi ultimi due concerti avranno luogo il 28 ottobre, all'Atlantico Live, e il giorno successivo per quanto riguarda la capitale della moda, che accoglierà l'artista al Fabrique. Le intenzioni di Carboni sono di certo di proseguire tutto l'inverno con il tour, senza prevedere alcuna sosta. Un'impresa che del resto porta avanti fin dall'uscita del suo album, avvenuta lo scorso giugno. Il mese di agosto intanto ha regalato anche un velo di tristezza al cantautore, a causa della scomparsa dell'amico e collega Claudio Lolli, a cui ha dedicato un post semplice, che lo immortala in bianco e nero. Carboni ha infatti avuto modo di omaggiare il poeta italiano grazie a Ho visto anche gli zingari felici, una cover che ha realizzato in collaborqazione con Riccardo Sinigallia nel 2008 e che ha inserito nel suo album Musiche ribelli.

