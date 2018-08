MAURIZIO COSTANZO/ Non ci sono più i politici di una volta: "Non voto nemmeno Berlusconi"

L'intervista a Maurizio Costanzo in edicola sul Tempo: "I politici di oggi sanno comunicare, ma non hanno ironia. Berlusconi? Idee diverse, non l'ho mai votato".

23 agosto 2018 Rossella Pastore

In autunno la nuova edizione del Costanzo Show

L'analisi politica di Maurizio Costanzo: Di Maio? Non ha ironia. Salvini? Somiglia a Di Pietro. Conte? Preferivo Gentiloni. D'altra parte, si tratta di due Premier molto simili, entrambi pacati e parecchio concilianti. Che cosa, meglio non dirlo, perché fare battute vuol dire rigirare il coltello nella piaga. La politica, di per sé, è una farsa che fa tanto ridere. Specie se si pensa a certe figure/figuri di spicco degli anni d'oro. Costanzo li ha conosciuti tutti: Berlusconi, ad esempio, "è un grande comunicatore ed è sempre pronto a scendere in campo". Detto questo, "ha un'età importante, ed è una cosa che comincia a contare". Non ha mai votato per lui: "Ma non l'ho mai nemmeno attaccato. Ho sempre rispettato le opinioni altrui, l'importante è che tutto si risolva con un minimo di civiltà. Ben vengano le opinioni diverse, se no sarebbe una dittatura. E a me le dittature non sono mai piaciute". Nell'intervista al Tempo, Costanzo parla tanto di politica. Poi protesta: "Ma non era un'intervista sul mio compleanno?".

IL BILANCIO

Detto fatto: si cambia decisamente argomento. All'alba dei suoi 80 anni, Maurizio Costanzo fa un bilancio della sua carriera: "C'è solo un'altra persona che mi piacerebbe intervistare: il Papa, Papa Francesco. Non la ritengo una cosa possibile, ma provo piacere all'idea di poterla realizzare". È più difficile intervistare un politico, un attore o una persona normale, che ha vissuto un particolare fatto di cronaca? "È sempre più difficile parlare con una persona che ha vissuto un problema, perché bisogna trattarla con molta più attenzione e civiltà". Il lavoro è il suo hobby migliore: "Quando sto a casa guardo la televisione, più la generalista che altre". Preferenze? "I canali all news. Mi complimento con Sarah Varetto per come dirige Sky Tg24, se fossi al posto suo farei le stesse cose". E sulla moglie Maria De Filippi: "Non la invidio per i suoi ascolti, è una grande gioia. Sono stato io a spingerla a fare questo lavoro". Onore al merito.

