Meghan Markle/ Ciglia perfette? Ecco dove acquistare quelle della duchessa di Sussex

Meghan Markle, sognate anche voi le sue ciglia perfette? Ecco dove acquistare quelle della duchessa di Sussex e tutti i segreti di bellezza svelati per i fan della corona.

23 agosto 2018 Valentina Gambino

Meghan Markle, tutti i segreti di bellezza

Meghan Markle, invidiata e bella come non mai, continua ad essere una vera icona di stile. La gente comune le copia il look ed anche i segreti di bellezza. Amate da morire le sue ciglia lunghe? Bene, da oggi potrete indossare anche voi, le ciglia finte della duchessa di Sussex. Nonostante la maggior parte delle cose che ha indossato la moglie del Principe Harry siano state “studiate” e “ricreate”, mancavano all’appello le sue ciglia lunghe, folte e meravigliosamente definitive. In aiuto delle donne di tutto il mondo è arrivato Magnetise Magnetic Lashes Meghan (Full & Fluffy) di Lash FX con una coppia di ciglia finte ispirate a quelle della duchessa. Tra l’altro, non si applicano con la colla ma fanno inserite grazie ad un particolare meccanismo magnetico. Posizionandosi sopra le ciglia vere infatti, la parte che possiede il magnete si attaccherà alla base delle vostre ciglia. Il costo è di appena 15,79 sterline e potrete comprarle collegandovi al sito web www.lash-fx.com con consegna in tutta Europa.

Per Meghan Markle la cura delle ciglia è sempre stata molto importante. Durante una intervista ad Allure rilasciata ai tempi di Suits, la duchessa di Sussex aveva confessato di utilizzare un prodotto per favorirne la crescita: “Uso RevitaLash e giuro che le mie ciglia sono più lunghe di sempre”, aveva raccontato. Il prodotto è molto semplice da utilizzare, grazie ad un piccolo spazzolino da adoperare per applicare la formula in gel sulle ciglia, in modo da rafforzare la crescita in velocità e spessore. Secondo quanto ha confidato ad Hello l’ex make-up artist di Meghan, Lydia Sellers, la duchessa è molto informata sui prodotti di bellezza “Meghan sa esattamente quello che le piace nella sua beauty routine e quando lavoravo con lei molto raramente ci avventuravamo oltre i confini del suo ormai collaudato nude look. Meghan mi ha fatto conoscere un prodotto da drugstore, il mascara, Maybelline New York Ciglia Sensazionali Voluptuous Mascara Volume che ora non manca mai nel mio beautycase. Aiuta ad amplificare le ciglia e dà un aspetto glossato ed elegante al tutto. È fantastico per dare volume e lunghezza, la formula e super idratante e si stratifica facilmente, poi il prezzo è accessibile a ogni budget”.

