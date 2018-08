Modella dà appuntamento a centinaia di ragazzi su Tinder/ Video, l’esperimento alla ricerca dell’uomo giusto

Una particolare iniziativa ha coinvolto centinaia di ragazzi conosciuti su Tinder, famosa applicazione dove si può conoscere l'anima gemella o la storia di una sera.

23 agosto 2018 Valentina Gambino

L’esperimento social di Natasha Aponte

Una particolare iniziativa ha coinvolto centinaia di ragazzi conosciuti su Tinder, famosa applicazione dove si può conoscere l’anima gemella oppure l’incontro di una sera. La modella, cantante e attrice portoricana Natasha Aponte però, ha organizzato tutto con minuziosa attenzione, chiamando all’appello tutti i “potenziali” fidanzati per scegliere quello giusto per lei. Questo è accaduto invitando i corteggiatori nello stesso luogo, alla stessa ora e lo stesso giorno. La scorsa domenica 19 agosto infatti, alla Union Square di Manhattan, si sono ritrovati dalle 18, una serie di sconosciuti per un “esperimento umano” di grandi proporzioni. Gli uomini che si sono ritrovati lì, sono inizialmente apparsi increduli e confusi. Successivamente, la modella è salita sul palcoscenico prendendo in mano il microfono per potere spiegare la situazione. Quello che ha organizzato in sintesi, non è stato altro che una specie di “contest” per scovare – tra la folla – l’uomo della sua vita.

L’esperimento social di Natasha Aponte

Dal principio, i ragazzi incontrati su Tinder, hanno pensato potesse trattarsi di un evento. Solo dopo le spiegazioni di Natasha Aponte hanno incominciato a capire di cosa si trattasse. Dopo avere spiegato il suo piano, è iniziata anche la “selezione” alla ricerca dell’uomo ideale. Inizialmente, ha fatto una bella scrematura invitando tutti i ragazzi fidanzati ad andarsene. Stessa cosa è accaduta per i sostenitori di Donald Trump ("Se siete sostenitori di Trump, non potete di certo uscire con una portoricana"). Poi la “selezione” è proseguita “facendo fuori” anche coloro che erano stati lasciati dalle precedenti fidanzate ("Mi fido di loro"). Via anche tutti i fumatori, uomini che si chiamavano Jimmy o con la “pancia da birra” e/o barba lunga. Gli ultimi che sono rimasti in “gioco” hanno dovuto affrontare la sfida più “dura”: preparare una rapida chiacchierata per poterla conquistare. Alcuni hanno accettato, altri invece no. Solo di seguito, si è scoperto che l’attrice collabora con la Rob Bliss Creative, una compagnia di viral marketing. Durante la "selezione", la modella è stata ripresa da una troupe di cameraman. Sull’esperimento social verrà creato anche un video.

