NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Al via a settembre la nuova stagione: le cose si complicano per Lisa ed Enrico

Previsto per il 13 settembre lo start di Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai 1 dedicata alle doppie dinamiche famigliari e lavorative. Nel cast, Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.

23 agosto 2018 Rossella Pastore

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale in Non dirlo al mio capo

Va in onda il 13 settembre la prima puntata di Non dirlo al mio capo 2, la fiction Rai con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale giunta ormai alla sua seconda stagione. L'ultima puntata, nel 2016, si è chiusa con l'arrivo di Nina, la moglie dell'affascinante avvocato Vinci. La donna è apparsa decisa a riconquistarlo, e Lisa è stata costretta a fare un passo indietro. Le bugie non aiutano: la praticante ha detto a Enrico di aver superato l'esame, quando una serie di incombenze le hanno impedito di sostenerlo. Tra queste ci sono i figli (Mia e Giuseppe) e Aurora, la sorellastra che di punto in bianco le è piombata in casa. La stessa Perla, sua amica di sempre, le mette i bastoni fra le ruote, e nella segreteria dello studio approdano Cassandra e Massimo, i tirocinanti. Solo Rocco le dà una mano, che mette la testa a posto e fa da babysitter ai suoi figli.

ATTORI E PERSONAGGI

Per Vanessa e Lino, ritrovarsi sul set è stato "emozionante". "Ci siamo abbracciati con una punta di leggero imbarazzo, che c'è sempre quando non vedi da tempo una persona alla quale vuoi bene, e subito abbiamo cominciato a chiacchierare. È stato come se il tempo non fosse passato". Lino la chiama "Vane": "Con lei c'è un rapporto bellissimo", racconta a TV Sorrisi e Canzoni, "è stato piacevole ritrovarsi, l'alchimia sul set non è scontata. Anche tra colleghi che si stimano, non è detto che scatti. Con Vanessa invece è successo subito". Sui personaggi: "Lisa è rimasta la stessa 'casinara', sempre alle prese con i figli che non sa come gestire". Ed Enrico? "Il finale della prima stagione è stato sorprendente: nel momento in cui Enrico inizia a cambiare perché si scopre innamorato di Lisa, spunta la sua misteriosa moglie… Bisogna quindi ripartire da lì e accompagnare il personaggio su una strada nuova. Una strada lungo la quale si ritroverà preso tra due fuochi".

