Nina Moric vs Belen Rodriguez / Sul web il pubblico si accende: "Se avessi le sue forme..."

Nina Moric vs Belen Rodriguez, sul web il pubblico si accende e subito arriva il paragone tra le due ex fidanzate di Fabrizio Corona. Tanti commenti e scoppia la polemica.

23 agosto 2018 Matteo Fantozzi

I fan di Nina Moric sono molto preoccupati, la showgirl ha pubblicato una foto in costume di spalle ed è sembrata sempre più dimagrita. Le polemiche sono nate soprattutto per il suo lato-b che sembra essere svanito all'improvviso. E' la stessa Nina Moric a rispondere senza mezzi termini: "La leggenda narra che un sedere visto da una prospettiva frontale non può essere in evidenza soprattutto se il costume non ha il volume del filo interdentale. Sveglia". E' così che a questa replica ne seguono diverse che mettono anche in mezzo proprio Belen Rodriguez. C'è infatti chi le scrive rispondendo altrettanto in franchezza: "Nina Moric, vedi se a Belen Rodriguez vista frontalmente non si vede la forma perfetta". Resta comunque la grande preoccupazione per le condizioni fisiche di Nina Moric che dopo l'ingresso nella casa del Grande Fratello per il confronto con Luigi Favoloso sembra sempre più magra.

UNO SCONTRO LUNGO ORMAI ANNi

Lo scontro tra Nina Moric e Belen Rodriguez non è di certo cosa nuova, anche se stavolta le due non si sono minimamente beccate. E' stato infatti un fan a tirare fuori la showgirl argentina in un commento sulla pagina Instagram di quella croata. Le due in momenti diversi della loro vita sono state compagne di Fabrizio Corona, una cosa che le ha portate a punzecchiarsi diverse volte a distanza. La più grave le aveva portate addirittura in tribunale con Belen che aveva denunciato Nina Moric per averla chiamata viadò, una questione poi che si risolse e che le vide addirittura salutarsi con un bacio all'arrivo di fronte al giudice. Al momento le due non hanno risposto a questa ennesima provocazione. Una scintilla che però di certo ha acceso un'altra volta gli animi del pubblico.

