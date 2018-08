Non toccate mia figlia/ Su Rai 2 il film con Jordan Hinson (oggi, 23 agosto 2018)

Su Rai 2 va in onda il film Non toccate mia figlia con nel cast Lori Loughlin e Jordan Hinson. La regia invece è di Oren Kaplan e il titolo originale A Mother's Rage (oggi, 23 agosto 2018)

23 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Non toccate mia figlia, Rai 2

Giovedì 23 agosto su Rai Due andrà in onda in fascia pomeridiana, alle ore 14:00, il film thriller Non toccate mia figlia. Il titolo originale è A Mother's Rage, è stato girato nel 2013 dal regista Oren Kaplan. Si tratta di un film direct to video, ovvero destinato alla proiezione sul piccolo schermo senza passaggi cinematografici. Le due attrici protagoniste sono Lori Loughlin e Jordan Hinson, che interpretano Rebecca e Conner Mayer.

NON TOCCATE MIA FIGLIA, LA TRAMA DEL FILM

Rebecca ha una figlia, Conner, che sta per andare al college e che lei stessa vuole accompagnare. Difatti Rebecca è molto gelosa di sua figlia ed è anche molto protettiva nei suoi confronti, a volte anche in modo esagerato. Mentre sta guidando verso il college viene attaccata da un pirata della strada. Da quel momento si decide a difendere sua figlia ad ogni costo, e cominciano ad avvenire dei sinistri omicidi. Ad indagare su tali omicidi sarà Emily Tobins, con l'aiuto della sua figlia quindicenne.

