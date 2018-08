Orietta Berti contro Anna Tatangelo e Marcella Bella/ “Furbe e vipere”, la cantante si sfoga

Orietta Berti, in una recente intervista, ha rilasciato forti dichiarazioni contro Anna Tatangelo e Marcella Bella. La prima furba, la seconda "un'antipatica vipera"

Orietta Berti

Durante una recente intervista Orietta Berti si è svestita di ogni velo, di ogni maschera e ha parlato come mai prima. Si è lasciata andare a forti dichiarazioni contro alcune delle sue colleghe incontrate nei programmi televisivi in cui ha recentemente partecipato. Le prime parole riguardano la sua esperienza a Mastechef. “Per fare una puntata ci impiegavamo tre giorni. Dovevamo pulire il pesce, la carne, i volatili. Non si potevano far vedere certe cose per gli animalisti. Mi sono divertita tantissimo, ho avuto dei compagni meravigliosi. Ma se dovessi rifarlo non faccio più i piatti cotti, li faccio crudi come la Tatangelo. Piatti semi crudi. Se assaggi il mio piatto dopo mezz’ora ci credo che non è più buono”. Orietta Berti lancia così una frecciatina simpatica verso la compagna di Gigi D’Alessio, ma parole più velenose le riserva a un’altra collega.

“MARCELLA? UNA VIPERA”

Da Masterchef, Orietta Berti è passata alla Rai partecipando al talent, condotto da Amadeus, Ora o mai più in cui cantanti affermati aiutavano vecchie meteore della musica a tornare alla ribalta. La Berti era in gara con Valeria Rossi che ebbe un importante successo con la hit “Dammi tre parole”. Commentando la gara, però, spiega che tra tutte le colleghe, la meno simpatica, è stata Marcella Bella. “Gli autori mi hanno dato Valeria Rossi, ma ha un’estensione diversa dalla mia. Ho abbassato tutte le canzoni di due toni e cantavo in falsetto. Era meglio se la mettevano con Patty Pravo. Tra Marcella, Loredana e Patty, la più antipatica è stata la Marcella Bella. Voleva colpire me e colpiva Valeria Rossi. Dico queste cose ora, perché è finito tutto. A una cantante che vuole riemergere ha dedicato parole pesanti come ‘Non sai cantare, canti come una bambina…”. Le ho detto: ‘Tu sei una vipera, vuoi fare la maestrina, ma qui l’unico a essere un maestro è De Amicis’, ma nel montaggio hanno tagliato la parte.

