PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 23 agosto 2018: Capricorno flop, Ariete top, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, oggi giovedì 23 agosto 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: il Capricorno vive dei problemi in amore. L'Ariete vive situazioni di coppia solide, gli altri?

23 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 23 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox parte dallo studio di quanto raccontato a LatteMiele segno per segno. I Pesci hanno un bel cielo vitale, non vivono allora con troppo fatalismo. Chi ha un grande amore farà anche una grande promessa entro ottobre. Questo è un periodo di grandi consensi, spesso nella vita dei nati sotto il segno dei Pesci lo Scorpione o il Capricorno sono una vicinanza importante. La Vergine ha un Sole nel segno che incita all'azione e annuncia anche la ripresa dell'attività. Ci sono spese per la casa, un trasloco o un trasferimento. In autunno anche chi lavora a provvigione avrà soldi in più. Fino a sabato ci sono buone stelle che riguardano anche i sentimenti, servirà però trovare il giusto momento per andare a sfruttare una predisposizione positiva del cielo. Ora si deve agire, cercando di trovare delle risposte che si cercano da tempo.

CAPRICORNO PROBLEMI IN AMORE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere quei segni che possono essere considerati per la giornata di oggi né carne né pesce. Il Cancro insieme alla Vergine è tra i segni che più risentono di fastidi di tipo psicosomatico. Quando c'è qualcosa che non va o ci si sente nervosi automaticamente lo stomaco fa le bizze. Il mese di agosto per il Capricorno non si può assolutamente considerare positivo dal punto di vista dell'amore e dei sentimenti in generale. Alcune coppie sono entrate in crisi soprattutto per problemi legati ai soldi ma non solo. Ora però si deve trovare la forza di reagire per uscire da un periodo che ha regalato troppe preoccupazioni. Anche l'Acquario non se la passa bene dal punto di vista economico. Sarebbe meglio cercare di investire i soldi in maniera più intelligente, evitando di trovarsi a dover soffrire e a vivere le cose con troppa attenzione ai particolari quasi dal divenire maniacale.

ARIETE COPPIE SOLIDE, TOP E FLOP

Ora è il momento di soffermarci invece sui segni zodiacali top e flop della giornata. Le coppie Ariete che si vogliono bene e sono davvero solide non devono avere alcun disturbo. Nelle nuove relazioni però ci vuole coraggio e bisogna dire la verità. Il Toro ha un buon cielo, ma deve essere anche in grado di sfruttarlo, cercando di raggiungere determinati obiettivi che si è prefissato da diverso tempo. Se si è investito, in diversi modi, ora si può recuperare e non solo dal punto di vista economico. Attenzione però a prendere delle scelte che possono portare a vivere tutto troppo di fretta. L'Ariete è arrabbiato per motivi legati al lavoro, ora però si deve pensare che tutto potrà passare se si vogliono affrontare con tranquillità le avversità che si proporranno sulla strada del futuro. Attenzione a prendere delle scelte che si potrebbero considerare poi controproducenti.

