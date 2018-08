Paola Di Benedetto e Federico Rossi/ Dopo Santorini, relax in montagna. La foto che fa impazzire l’ex naufraga

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si trovano in montagna per una nuova vacanza insieme. Nonostante la coppia abbia ricevuto molte critiche, sembra vero amore

Paola Di Benedetto e Federico Rossi in montagna

La loro storia d’amore, nonostante le critiche, è vera, pura e genuina. I due, Paola Di Benedetto e Federico Rossi, sembrano star passando una romantica estate degna di due ragazzi giovani e innamorati. Dopo settimane di silenzi in cui la ex naufraga e il cantante del duo Benji e Fede si nascondevano da occhi indiscreti e paparazzi, durante il loro viaggio a Santorini hanno dichiarato al popolo del web di starsi frequentando. Le critiche e gli attacchi non sono mancati, soprattutto da parte delle fan del cantante, ma questo non ha fermato la loro voglia di trascorrere del tempo insieme per imparare a conoscersi meglio. Paola, inoltre, è diventata la fan numero uno di Benji e Fede, e al loro ultimo concerto ha cantato tutte le canzoni del duo.

IMMERSI NELLA FORESTA

Dopo la vacanza a Santorini, intervallando relax a impegni lavorativi, i due ragazzi si sono spostati in un luogo sperduto tra le montagne. La loro casetta sembra essere costruita sugli alberi e lì hanno creato il loro nido d’amore. Federico Rossi, innamorato della natura, osserva dal balcone gli alberi e attende gli scoiattoli per poterli fotografare e dargli delle noccioline. Paola Di Benedetto e Federico Rossi continuano a condividere attraverso le Instagram Stories momenti di questa nuova avventura. Lei ha davvero dimenticato Francesco Monte e ha occhi solo per Federico. Lo fotografa e condivide alcuni suoi scatti, tra cui uno di cui scrive: “Questa foto a Federico non piace. Ma a me fa impazzire quindi ciaone”.

