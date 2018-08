Patrizia De Blanck, frasi choc su Asia Argento e Jimmy Bennett/ “Come può una donna violentare un uomo?”

Patrizia De Blanck, frasi choc su Asia Argento e Jimmy Bennett a La Vita in Diretta: “Come può una donna violentare un uomo?”. E poi dimentica che a 17 anni si è minorenni...

23 agosto 2018 Silvana Palazzo

Patrizia De Blanck

Dichiarazioni controverse di Patrizia De Blanck a La Vita in Diretta sul caso Asia Argento. La nota socialite 73enne sostiene che l'attrice non possa aver violentato il collega Jimmy Bennett per il semplice fatto che un ragazzo o un uomo non “può” subire un rapporto sessuale. «È tutto molto strano, ho mille dubbi su questa storia», ha esordito la De Blanck che ha faticato ad esprimere chiaramente il suo pensiero a causa delle interruzioni dei conduttori, i quali evidentemente hanno subito intuito la pericolosità delle sue dichiarazioni. «Ma aveva 17 anni...», spiega il noto personaggio tv, evidentemente non a conoscenza del fatto che si è minorenni a quell'età. E infatti glielo ricorda la conduttrice Ingrid Muccitelli: «Ma comunque non era maggiorenne». Allora prova a ribattere approfondendo il tema del presunto stupro nei confronti : «Ma dov'è la violenza... Come può una donna violentare un uomo, è diverso quando succede alle donne... Insomma, è impossibile senza che...». E viene nuovamente interrotta.

PATRIZIA DE BLANCK, FRASI CHOC SU ASIA ARGENTO E JIMMY BENNETT

Sono destinate a far discutere le dichiarazioni di Patrizia De Blanck sul caso Asia Argento. «Non è andata come stanno dicendo secondo me», ha dichiarato la socialite italiana senza però contestare punto per punto quanto scritto dal New York Times e perché dunque non debba essere vero. «Riesce comunque a far parlare sempre di lei», aggiunge la De Blanck. A spiegare con più precisione, ma comunque in maniera delicata, il concetto espresso precedentemente dal noto personaggio tv è la giornalista Antonella Grippo: «A me sembra un po' strano che un 17enne nel pieno del tripudio ormonale viva la relazione sessuale con Asia Argento come una confisca della sua purezza o come una colonizzazione della sua psiche». Una dichiarazione sulla stessa stregua di alcuni commenti circolati sui social, dove sono circolati commenti del tipo: «Devi essere eccitato, e allora dove è la “violenza”» o «è il sogno di tutti i ragazzi...».

© Riproduzione Riservata.