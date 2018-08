Rosewood/ Anticipazioni: “Realtà virtuale e omicidi reali”, “Soldi, sesso e vendetta” e “La balena bianca”

23 agosto 2018 Valentina Gambino

Continua la messa in onda (seppur discontinua) della seconda stagione di Rosewood, la serie televisiva che, dopo questi episodi non vedrà la messa in onda di una terza. Dopo la scorsa settimana con la programmazione di ben tre episodi piuttosto che due, la stessa cosa accadrà oggi, nella prima serata della seconda rete di casa Rai. Ad un passo dal finale di stagione, per evitare che i telespettatori possano correre il rischio di rimanere a bocca asciutta senza scoprire il finale, la serie televisiva avrà modo di presentarsi al pubblico con la solita carica di adrenalina che da sempre la contraddistingue. Ecco perché, a seguire vi forniremo le trame e le anticipazioni di stasera, giovedì 23 agosto 2018. Innanzitutto, partiamo con i tre titoli degli episodi: “Realtà virtuale e omicidi reali”, “Soldi, sesso e vendetta” e “La balena bianca”. Scene di brutali omicidi, riaperture di casi del passato e problemi di carattere personale, saranno come sempre alla base delle nuove dinamiche della serie Tv, in onda in anteprima assoluta con i nuovi episodi conclusivi della seconda stagione.

Una brutale scena dell’omicidio di un ex milionario che si occupa di tecnologia, costringe Rosie a rivalutare un caso che ormai apparteneva al suo passato. Come da tradizione, nel corso dei nuovi tre episodi di Rosewood, non mancheranno anche altri scottanti casi che lasceranno il telespettatore con il fiato sospeso. Il dottore infatti, si preparerà a dire definitivamente addio alla sua grande compagna di avventure, così come all’intero affezionato pubblico di Rai2 che attendeva con l’ansia l’arrivo di una terza stagione. Se la programmazione della rete non farà brutti scherzi, al momento alla chiusura definitiva della serie mancano appena due settimane: cosa succederà a Villa e gli altri protagonisti? Per poterlo scoprire, non vi rimane altro che restate sintonizzati per comprendere appieno il vero finale di stagione che metterà un punto definitivo ad un show purtroppo sfortunato che non avrà un futuro dopo questi ultimi episodi. L’appuntamento quindi, è confermato nella prima serata su Rai2.

