SACRIFICIO D'AMORE/ Anticipazioni 23 agosto 2018: dramma in arrivo o lieto fine? (finale di stagione)

Sacrificio d'amore, anticipazioni del 23 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Lucrezia e Silvia cercano un modo per salvare Brando e Corrado: riusciranno nel loro piano?

Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta su Canale 5

SACRIFICIO D'AMORE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, giovedì 23 agosto 2018, andrà in onda la sedicesima ed ultima puntata di Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Brando e Corrado si trovano ancora al fronte, sotto il fuoco incessante del nemico. Solo in un secondo momento il Caporale avviserà il superiore del pericolo di una missione in corso: gli uomini inviati in un'area particolare finiranno nelle mani degli altri soldati. Nel frattempo, Lucrezia e Silvia hanno modo di parlare di quanto accaduto al campo. La Contessina ha infatti scoperto che la sua rivale ha raggiunto il campo in cui c'è Brando e crede che abbia cercato di sedurlo. Solo allora Silvia ammetterà di amare ancora il cavatore e di non averlo mai dimenticato. Saverio invece confessa ad Alessandro di nutrire dei forti sentimenti per Maddalena e di sperare che un giorno possa accorgersi di lei. Gli anni passano e la situazione non migliora per i soldati italiani. Simone è ormai grande e non vede l'ora di rivedere il padre, che finalmente gli comunica di essere rponto al rientro. Una volta alla villa, Corrado non trascorre molto tempo vicino a Silvia. Decide invece ancora una volta di incontrare la sua amante, la signorina Maffei.

Brando invece non ha ricevuto il permesso di ritornare a casa, grazie alle nuove angherie di Corrado. Il padre di quest'ultimo invece continua a gestire gli affari di famiglia, mantenendo il segreto sul traffico d'armi in corso. Tempo dopo, Maddalena è a casa della madre ed è serena. Non sospetta che nel giro di pochi minuti riceverà la notizia più brutta della sua vita: Tommaso è stato infatti catturato dai tedeschi mentre cercava di aiutare un soldato ferito. La Maffei non potrà fare altro che dare la brutta notizia a Maddalena, con il dubbio che il figlio possa essere stato ucciso. Nel frattempo, Dorotea cerca di convincere Alessandro a riprendere suor Agnese per il suo vecchio posto. La ragazza riesce a permettere comunque alla religiosa di partecipare al sostegno dei militari in guerra, agendo di nascosto da tutti. Per scongiurare il peggio, Maddalena si unisce alla madre per pregare per la sorte di Tommaso. Il favore richiesto a Dorotea da Agnese finisce per spezzare il rapporto fra l'ex attrice e Alessandro. Il medico infatti finisce per credere che sia ritornata alla sua vecchia vita. Quando il Colonnello Cadorna decide di effettuare un nuovo attacco frontale, l'azione si traduce in una carneficina di molti uomini. Corrado si oppone quindi ad inviare altri soldati per un secondo attacco, così come Brando. L'ufficiale li minaccia di denunciarli come disertori, ma i due non cedono ed accettano il loro destino. Solo il patto silenzioso fra i due uomini impedisce la fucilazione istantanea. L'intero plotone verrà tuttavia portato in carcere e sottoposto a processo. Mentre Corrado si rifiuta di lasciare i suoi uomini, Silvia si attiva per salvare la vita al marito e Brando, scegliendo di fare fronte comune con Lucrezia e il Conte.

ANTICIPAZIONI DEL 23 AGOSTO 2018, EPISODIO 16

Abbiamo quasi la certezza che dovremo fare i conti con una forte tragedia, nell'ultima puntata della fiction italiana. Nonostante gli sforzi di Silvia e Lucrezia, la vita di Corrado e Brando continua ad essere in estremo pericolo. Il trailer ci ha mostrato immagini forti, piene del dolore delle due protagoniste. Sembra inoltre che Silvia si troverà davvero a breve distanza dal luogo scelto per la fucilazione dei soldati che non hanno ubbidito al Colonnello Cadorna. Un colpo d'arma da fuoco annuncia il peggio: dovremo dire addio a Brando o a Corrado? Senza escludere la possibilità che in realtà siano entrambi a non fare più ritorno a casa. Secondo le anticipazioni in realtà dovremmo assistere ad un nulla di fatto. Ci sono infatti delle possibilità che Brando e Corrado riescano a salvarsi all'ultimo minuto grazie alla decisione della Corte Marziale. Il cavatore tuttavia dovrà fare i conti con i suoi sentimenti e fare finalmente una scelta definitiva: ritornerà fra le braccia di Silvia?

