SONIA LORENZINI/ "Dopo il tumore ho rifatto il seno, non stavo bene con me stessa"

Sonia Lorenzini confessa: "Ho rifatto il seno nel 2013. Dopo l'operazione non mi sentivo a mio agio, e mi sono detta: 'Perché no?'". La risposta su Instagram.

23 agosto 2018 Rossella Pastore

Sonia Lorenzini

Sonia Lorenzini, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, si è sottoposta a un delicato intervento di rimozione del tumore alla tiroide. A seguito dell'operazione, la decisione di rifarsi il seno: "Non mi sentivo a mio agio con il mio corpo, e quindi ho pensato: 'Perchè no?'. Sono favorevole a piccoli interventi. A prescindere dal naturale o meno, ognuno deve sentirsi bene con se stesso e siamo tutti liberi di scegliere cosa è meglio per noi". Lo rivela nelle sue Instagram Stories, in risposta a un follower che le chiedeva il "segreto" del décolleté perfetto. A suo dire, il seno aveva subito un'importante perdita di tono a seguito dell'asportazione del tumore. La successiva convalescenza aveva messo a dura prova il suo fisico, tra dimagrimenti e aumenti di peso del tutto incontrollati. Il fatto risale al 2013: la Lorenzini, tuttora in vacanza a Bali, sfoggia nelle foto un fisico invidiabile.

VACANZE IN LOVE

"Non è lo scatto perfetto o quello in cui siamo venuti meglio. Eravamo in un semplice bar su una spiaggia durante la nostra vacanza, ma è sicuramente una delle foto più rappresentative di questo mio momento di vita. Sono così felice che a volte non mi contengo… sono così felice che a volte resto incredula! Niente di più semplice, niente di più perfetto". L'influencer, fidanzata col corteggiatore Federico Piccinato, trascorre le vacanze a Bali e documenta tutto sui social. Nel suo ultimo post, si dichiara più innamorata che mai:

