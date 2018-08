TI SPOSO MA NON TROPPO/ Su Rai Movie il film con Chiara Francini (oggi, 23 agosto 2018)

Ti sposo ma non troppo, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 23 agosto 2018. Nel cast: Chiara Francini e Vanessa Incontrada, alla regia Gabriele Pignotta. Il dettaglio della trama.

23 agosto 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE VANESSA INCONTRADA

Ti sposo ma non troppo, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 23 agosto 2018 alle ore 21,10. Con la regia di Gabriele Pignotta, la pellicola vede protagonista l'attrice comica e conduttrice televisiva Chiara Francini, che veste i panni del personaggio di Carlotta. Al fianco di Chiara Francini, nel cast del film troviamo anche lo stesso regista Gabriele Pignotta e la splendida Vanessa Incontrada che interpreta il personaggio di Andrea. La trama ed il soggetto del film sono state interamente ideate dall'attore protagonista e regista Gabriele Pignotta. Ti sposo ma non troppo è, per ora, la prima ed ultima opera cinematografica ideata dal regista romano. Nel resto del cast del film troviamo anche altri attori italiani piuttosto celebri come Paolo Triestino e Chaterine Spaak. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

TI SPOSO MA NON TROPPO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il giovane Luca è un fisioterapista romano che con grande difficoltà riesce a sbarcare il lunario. Nonostante sia bravissimo nel suo lavoro, infatti, non riesce in alcun modo a trovare un impiego stabile. Un giorno un suo caro amico, oltre che psicologo, (Cosimo) decide di partire improvvisamente per Cuba ed allontanarsi dalla sua vita quotidiana per un pò. Prima di andare via lascia a Luca la gestione del suo studio. In un primo momento Luca cerca di rifiutare ogni singola visita dei pazienti di Cosimo, fatta eccezione per l'affascinante Andrea. La donna soffre di una grave depressione dopo essere stata lasciata dal suo ex fidanzato proprio il giorno del matrimonio. Luca riuscirà ad aiutare la ragazza fino quando i due non finiranno per innamorarsi l'uno dell'altra. Cosa accadrà quando Andrea scoprirò che Luca gli ha mentito e che in realtà non è uno psicologo ma solo un fisioterapista?

