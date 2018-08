TINA CIPOLLARI È INCINTA?/ Tutti gli indizi e il presunto "addio" a Uomini e Donne

Ancora gossip intorno a Tina Cipollari: l'opinionista di Uomini e Donne è stata beccata in una serie di atteggiamenti sospetti che farebbero pensare a una gravidanza.

23 agosto 2018 Rossella Pastore

Tina Cipollari vicina all'addio?

Dopo la rottura con Chicco Nalli, Tina Cipollari ha intrapreso una nuova relazione con Vincenzo Ferrara. Nel frattempo, continuano insistenti le voci su una sua presunta gravidanza. A (ri)lanciare il gossip, questa volta, è il settimanale Nuovo: "Un vero segreto va custodito con attenzione. Forse è per questo che Tina Cipollari nasconde la pancia sotto un pareo nero dopo le voci di dolce attesa". Non solo: a conferma delle indiscrezioni, una serie di dettagli prontamente elencati dagli addetti ai lavori. "Un pancino sospetto, la ricrescita dei capelli (le donne incinte devono evitare la tintura) e la visita a una clinica dove a fine aprile i paparazzi l'hanno sorpresa a leggere un opuscolo sull'amniocentesi". I gossip erano già stati smentiti a fine luglio. In quell'occasione, gli incontri tra Tina e Chicco si erano inaspettatamente moltiplicati.

TINA A UOMINI E DONNE

Gravidanza o no, a settembre ricomincia Uomini e Donne. Non per Tina (forse): la celebre opinionista non avrebbe nessuna voglia di rivedere Giorgio. Questo l'aut aut messo davanti alla produzione: "O me o Manetti". La Cipollari non sarebbe più disposta a condividere il salotto con lui, tanto da essersi coalizzata con Gemma per l'abbandono del Trono. Secondo le due, Giorgio sarebbe interessato solo alla visibilità data dal suo ruolo in commedia. Tempo fa, Tina aveva fatto trapelare l'ipotesi dell'addio "per trascorrere più tempo con Vincenzo". Resta di fatto che l'assenza di Tina costituirebbe una grave perdita per il programma. Il dating show non sarebbe più lo stesso: il grosso di Uomini e Donne è dato dai commenti degli opinionisti, e la sua rinuncia andrebbe in qualche modo a snaturarlo.

