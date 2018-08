Temptation Island Vip / Coppie e anticipazioni: le rivelazioni di Valeria Marini prima della partenza

Temptation Island Vip, coppie e news. Cast in partenza: Valeria Marini parla del rapporto con Patrick Baldassarri prima dell'inizio di questa nuova avventura

23 agosto 2018 Anna Montesano

Temptation Island Vip

L'11 settembre è vicino. Presto il pubblico di Canale 5 potrà assistere al percorso delle sei coppie di Temptation Island Vip e, il tutto, sotto l'occhio attento della conduttrice Simona Ventura. Le coppie sono state svelate ormai da qualche giorno, ma anche il cast dei tentatori è ormai in via di definizione. Le ultime indiscrezioni vorrebbero nel cast dei tentatori anche Francesco Chiofalo - che Temptation lo ha già vissuto in coppia - e anche gli ex corteggiatori Nicolò Raniolo e Nicolò Brigante, che sono stati "rivali" nel corso del trono di Sabrina Ghio. Sembra invece sia saltata la partecipazione di Melissa Castagnoli, ex di Mario Balotelli. Anche se Raffaella Mennoia ha dato il suo nome come certo nel cast, le ultime indiscrezioni parlano di intoppi dell'ultimo minuto. Ci sarà comunque?

LE RIVELAZIONI DI VALERIA MARINI

Intanto le coppie si preparano a mettersi alla prova a Temptation Island Vip. In una recente intervista al settimanale Mio, Valeria Marini ha parlato del suo rapporto con Patrick Baldassarri. "Sto bene dentro e fuori, ho ritrovato tanta energia. Patrick è una persona unica e speciale" ha ammesso la showgirl stellare. E sulla presunta rottura di qualche tempo fa, ha spiegato: "Non ci siamo mai lasciati, non è un amore ripartito, ma un amore che non si era mai perso" - e ancora "Sono molto legata a lui perché è un uomo eccezionale e non solo a lui anche a sua figlia Luna, una ragazza alla quale voglio bene". E sui progetti futuri: "Una famiglia insieme? Tutte queste cose sono nei miei pensieri futuri, ma lascio che sia il destino a decidere".

