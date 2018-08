The Big Bang Theory chiude dopo la dodicesima stagione/ “Chiusura creativamente epica!”, i record della serie

The Big Bang Theory chiude con la dodicesima stagione, ecco le parole dei produttori e il comunicato stampa ufficiale di Warner Bros, CBS e l'ideatore Chuck Lorre.

23 agosto 2018 Valentina Gambino

The Big Bang Theory chiude dopo la dodicesima stagione

E’ ufficiale: la dodicesima stagione di “The Big Bang Theory” sarà anche l’ultima e terminerà a maggio 2019. Negli Usa, l’ultima puntata della dodicesima stagione, debutterà in televisione il 24 settembre. L'annuncio è arrivato con un comunicato stampa congiunto di Warner Bros. (che la produce), CBS (che la trasmette), e l'ideatore Chuck Lorre. "Saremo per sempre grati ai nostri fan per il loro supporto a The Big Bang Theory per queste 12 stagioni. Noi, il cast, gli sceneggiatori e la crew apprezziamo tantissimo il successo della serie e vogliamo creare un’ultima stagione, e un finale della serie, che porti The Big Bang Theory a una chiusura creativamente epica", si legge nella dichiarazione congiunta. Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar sono tra gli interpreti di serie televisive più pagati, con un contratto che va oltre il milione di dollari ad episodio. Cifre da capogiro che stanno giungendo al capolinea. La fortunata serie però, oltre ad essere tra le più costose è anche tra le più amate e visionate dal pubblico di ogni tipo di età. Al momento è anche la serie multi-camera con maggiore durata nella storia delle televisione.

The Big Bang Theory chiude dopo la dodicesima stagione

Quando si concluderà la dodicesima stagione, gli episodi di The Big Bang Theory saranno ufficialmente 279. Lo show ha debuttato nel 2007 in tv e nel corso degli anni ha ottenuto la bellezza di 52 nomination agli Emmy, conquistandone 10, in aggiunta alle 7 candidature ai Golden Globe. Da questo progetto TV inoltre, è arrivato anche lo pinoff "Young Sheldon", riservato all'infanzia del personaggio interpretato dall'attore Jim Parsons. Dopo le parole di Chuck Lorre, anche Bill Prady ha voluto aggiungere il suo pensiero: "Ci sono molti modi per guardare alla dozzina di anni di Big Bang Theory, ora che stiamo giungendo alla chiusura, ma per me si tratta di una famiglia che si riuniva ogni settimana per creare una vera opera d'amore. Farò tesoro della mia 'Big Bang family' fino alla fine dei miei giorni".

© Riproduzione Riservata.