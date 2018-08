Un momento di follia/ Su Tv8 il film con Vincent Cassel, l'ex marito di Monica Bellucci (oggi, 23 agosto 2018)

Su Tv8 va in onda il film Un momento di follia con protagonista Vincent Cassel ex marito della splendida attrice italiana Monica Bellucci. (oggi, 23 agosto 2018)

23 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Un momento di follia, Tv8

Un momento di follia è il film comico che sarà protagonista della prima serata di Tv8, giovedì 23 agosto 2018, a partire dalle 21,30. Si tratta di una pellicola francese del 2016 ispirato ad un film francese degli anni 70. La pellicola è stata diretta da regista francese Jean Francois Richet, che ha portato al successo anche film come Nemico pubblico N. 1 - L'istinto di morte con protagonista Vincent Cassel. Quest'ultimo è anche protagonista di Un momento di follia assieme a François Cluzet, Lola Le Lann e Alice Isaaz. Nelle sale cinematografiche italiana il film è stato distribuito nel marzo del 2016 con un discreto risultato in termini di pubblico ed incassi. Nel nostro Paese il film ha incassato oltre 200 mila euro.

UN MOMENTO DI FOLLIA, LA TRAMA DEL FILM

Protagonisti del film sono Laurent e Antoine. Entrambi sulla quarantina, sono separati dalle rispettive mogli. Per trascorrere un pò di tempo assieme e dimenticare lo stress della vita quotidiana, decidono di organizzare una vacanza assieme alle loro figlie. La situazione inizia a complicarsi quando la figlia di Laurent inizia a mostrare un certo interesse verso Laurent. Quest'ultimo cerca in tutti i modi di resistere alle avance della giovane che diventano sempre più insistenti. Una sera, in balia dei fumi dell'alcool, Laurent non resiste e si lascia andare. L'indomani dovrà fare i conti con una diciottenne innamorata ed Antoine, il suo migliore amico che almeno per il momento ignora totalmente quando è accaduto. Riuscirà Laurent a mantenere il segreto ed a salvare la sua amicizia con Antoine?

© Riproduzione Riservata.