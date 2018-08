Uomini e Donne/ Gemma Galgani confessa: "Momenti difficili in estate, ecco chi mi è stato vicino" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani, difficoltà anche durante le vacanze: "Le mie amiche mi sono state vicine nei momenti di solitudine"

23 agosto 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

L'amore è sempre nei pensieri di Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne, anche in vacanza, ha un'unica priorità: vivere con sentimento ogni cosa. La sua ricerca del grande amore continua: purtroppo la scorsa stagione nello studio di Canale 5 non è andata a buon fine. Gemma non è riuscita a trovare l'amore, né tantomeno il suo riavvicinamento a Giorgio Manetti è andato buon fine. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Gemma ha raccontato: "Nonostante sia single, quest’anno la mia estate è iniziata all’insegna dell’amore. Ho pensato sempre all’amore. Mi manca tantissimo e, per non allontanarmi troppo dal tema sentimentale, non potevo non fare una visita al castello di Gradara, che ha fatto da cornice alla triste vicenda di Paolo e Francesca."

MOMENTI DIFFICILI PER GEMMA GALGANI

Eppure di momenti difficili o comunque di sconforto, per la dama ci sono stati anche durante le vacanze estive. È proprio Gemma Galgani ad ammetterlo. La dama del Trono Over svela però che nel corso delle sue vacanze, trascorse tra mare e città, al suo fianco ci sono state sempre delle amiche fidate. "Chi mi è stato vicino? Le mie amiche, che hanno fatto a gara per farmi superare i momenti di solitudine". Gemma attende ancora l'amore della sua vita, che potrebbe arrivare proprio quest'anno, quando la dama tornerà a sedere al suo consueto posto nello studio di Uomini e Donne. Ancor più di Gemma, è il pubblico a sperare che finalmente, la dama più amata e discussa di Uomini e Donne, possa trovare il grande amore, dimenticando per sempre Giorgio Manetti.

© Riproduzione Riservata.