Uomini e Donne/ Marta Pasqualato come Virginia Stablum: nuovo amore e novità dopo Nicolò (Trono Classico)

23 agosto 2018 Anna Montesano

Marta Pasqualato (Instagram)

Sono trascorsi ormai alcuni mesi dalla fine del percorso di Nicolò Brigante a Uomini e Donne. La sua scelta è stata Virginia Stablum, ma la loro storia è naufragata solo poche settimane dopo l'addio a Uomini e Donne. Mesi dopo, Nicolò Brigante risulta essere ancora single, ma sia la corteggiatrice che è stata la sua scelta, Virginia, sia la "non-scelta" Marta Pasqualato hanno ritrovato l'amore. Il fidanzato di Virginia Stablum si chiama Daniele Carretta e, intervistata da Uomini e Donne Magazine, l'ex corteggiatrice ha raccontato: "Lui è un uomo con la U maiuscola. Mi fa stare molto bene. Avrei preferito maggiore riservatezza nei confronti della mia vita privata, ma mi rendo conto che, dopo aver partecipato sette mesi a Uomini e Donne, le persone mi riconoscono e quindi non è facile tenere Daniele ‘segreto’. Sono talmente sicura di noi che non è un problema parlarne. […] Sono in un momento particolarmente felice della mia vita. L’aver incontrato Daniele, in maniera così inaspettata, mi fa scoppiare il cuore di gioia."

NUOVO AMORE ANCHE PER MARTA PASQUALATO

Ma anche Marta Pasqualato ha ritrovato l'amore e, a quanto pare, proprio di recente. A confermarlo è stata proprio la Pasqualato con una foto pubblicata su Instagram che la vede al fianco del nuovo fidanzato e che accompagna a queste parole: "La mia felicità, la nostra felicità. Tutto il resto non conta". Il ragazzo si chiama Simone Stina e, come racconta il Vicolodellenews "lei conosce da quando è incominciata la sua avventura a Uomini e Donne, che si occupa dei suoi servizi fotografici, presente sempre agli eventi dove va lei". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, di fronte alle domande curiose dei fan, ha svelato che presto racconterà come è nato il loro amore.

