VIAGGIO SOLA/ Su Rai Movie il film con Margherita Buy e Stefano Accorsi (oggi, 23 agosto 2018)

Viaggio sola, il film commedia in onda su Rai Movie oggi, giovedì 23 agosto 2018. Nel cast: Margherita Buy, Stefano Accorsi e Gianmarco Tognazzi, alla regia Maria Sole Tognazzi.

23 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST STEFANO ACCORSI

Viaggio sola è il film commedia che andrà in onda in seconda serata su Rai Movie questo giovedì 23 agosto 2018, a partire dalle 22,50. La pellicola è stata diretta nel 2013 da Maria Sole Tognazzi, regista italiana che ha diretto altri film come Passato prossimo, L'uomo che ama e Io e lei. Con la sua pellicola di esordio, Passato Prossimo, si è aggiudicata un prestigioso Nastro d'Argento nel 2003. Nel 2015 è tornata a collaborare con Margherita Buy che in Viaggio da sola interpreta il personaggio protagonista di Irene. Accanto a Margherita Buy, nel cast di Io viaggio da sola, troviamo altri grandi interpreti italiani come Stefano Accorsi, Gianmarco Tognazzi, Alessia Barela e Fausto Maria Sciarappa. La sceneggiatura del film è stata curata dalla stessa regista Maria Sole Tognazzi, che ha collaborato assieme a Ivan Cotroneo, noto sceneggiatore e scrittore italiano. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

VIAGGIO SOLA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Irene fa uno dei lavori più desiderati al mondo. Il suo impiego consiste recensire alberghi a quattro stelle sparsi in giro per il mondo. Il suo lavoro la porta dunque a viaggiare molto e ad amare l'indipendenza. Il suo stile di vita decisamente nomade non le permette di instaurare relazioni forti e durature. È molto legata a sua sorella, alle nipoti e ad Andrea, una sua ex fiamma con cui è rimasta in ottimi rapporti. Tutto sembra andare per il meglio, con Irene che asserisce di amare la sua vita ed il suo lavoro. La situazione cambia quando scopre che Andrea sta per diventare padre. La morte improvvisa di una sua cara amica incontrata durante uno dei suo viaggi di lavori, poi, convinceranno la donna a cambiare totalmente stile di vita. Irene, infatti, inizia ad aver paura della solitudine.

