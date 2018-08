X Factor, Simona Ventura sostituisce Asia Argento?/ Anche Morgan in lizza: i nomi “visionari” delle ultime ore

23 agosto 2018 Valentina Gambino

X Factor, Simona Ventura prende il posto di Asia Argento?

Asia Argento ha tutti gli occhi del mondo puntati addosso. Dopo l’accusa di molestie da parte dell’attore Jimmy Bennett, l’ex compagna di Morgan sta vivendo attimi di forte smarrimento. Ed infatti tra le altre cose, l’attrice sta rischiando di non partecipare alla nuova edizione di X Factor Italia 2018 che, come ben sapete, l’aveva arruolata nel ruolo di giudice al fianco di Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Sky Italia a tal proposito, durante le scorse giornate ha diramato un comunicato stampa per rendere noto il suo punto di vista in merito alla spinosa questione. “Se quanto scritto dal New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky” aveva scritto la rete attraverso la nota diffusa sul web. “E dunque non potremmo che prenderne atto e interrompere immediatamente la collaborazione con Asia Argento”. La presa di posizione in sintesi, è apparsa molto chiara e trasparente, fin dalle prime battute.

Simona Ventura prende il posto di Asia Argento? Le ipotesi “visionarie”

Asia Argento sarà costretta a lasciare X Factor? Dopo la nota ufficiale, le cose si sono evolute anche con le dichiarazioni di Jimmy Bennett. A tal proposito, i colleghi di Blogo hanno lanciato una indiscrezione in riferimento all’ipotetica sostituta dell’attrice. A quanto pare, si stanno già pensando ad eventuali nomi da chiamare al posto dell’Argento e, tra questi “pare che quello di Simona Ventura sia quello che raggiunga maggior consensi negli ambienti del celebre talent show diffuso da Sky Uno”. La conduttrice di Chivasso il mese prossimo sarà impegnata con Temptation Island Vip ma, dopo la fine potrebbe ricoprire questo ruolo nemmeno troppo inedito per lei. Ed infatti, proprio la conduttrice ha visto il format nascere nella sua versione italiana. Tra gli altri nomi emersi, anche quello di Morgan, proprio l’ex compagna della Argento che – specie negli ultimi tempi – non ha di certo parlato bene del format. Attualmente quindi, questi due nomi ci appaiono leggermente “visionari”, ma siamo pronti a ricrederci. Nel frattempo, Asia ha respinto con fermezza le accuse dell’attore. “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali” ha scritto Asia in risposta a tutte le polemiche che l’hanno vista coinvolta “Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false.Non ho mai avuto alcuna relazione con Bennett”.

