ASPIRANTE VEDOVO/ Su Rai 1 il film con Fabio De Luigi (oggi, 24 agosto 2018)

Aspirante vedovo, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi, alla regia Massimo Venier. La trama del film nel dettaglio.

il film commedia in prima serata su Rai 1

NEL CAST LUCIANA LITTIZZETTO

Aspirante vedovo andrà in onda nella prima serata di Rai 1 di oggi, venerdì 24 agosto 2018. La pellicola verrà trasmessa dalle 21.25 ed è diretta da Massimo Venier, mentre risale al 2013. La commedia nasce inoltre da un soggetto di Dino Risi, Fabio Carpi e Rodolfo Sonego, mentre le musiche sono state realizzate da Stefano Caprioli. I due protagonisti sono invece i comici popolari Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi, nei panni di Susanna e Alberto, ed al fianco di altri nomi conosciuti al pubblico italiano, si aggiungono infatti attori del calibro di Francesco Brandi, Ninni Bruschetta, Fulcio Falzarano, Alessandro Besentini, Roberto Citran, Clizia Fornasier, Andrea Bruschi, Tatti Sanguinetti, Paolo Pierobon e Stefano Chiodaroli. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ASPIRANTE VEDOVO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Aspirante vedovo si concentra su un imprenditore che non è riuscito a trovare il successo con la propria professione. Alberto Nardi è riuscito però ad ottenere un'ottima posizione economica grazie al matrimonio con Susanna Almiraghi, ricca industriale che gode di un forte potere finanziario in città. La loro relazione tuttavia non va per il meglio, tanto che Alberto vorrebbe chiedere il divorzio. Susanna invece crede che sposare il consorte sia stato l'errore più grande della sua vita e vede come possibile espiazione del suo senso di colpa, il pagamento della retta mensile al marito. Il prete a cui la donna confida ogni malessere vorrebbe di contro che Susanna riuscisse a fare il grande passo, per terminare quella che è a tutti gli effetti una relazione senza via d'uscita. In seguito ad un brutto incidente in volo, Susanna muore e lascia ogni bene in eredità ad Alberto, che si ritrova così improvvisamente miliardario. La fortuna e la felicità dell'imprenditore hanno tuttavia le ore contate, Susanna infatti non è mai salita a bordo dell'aereo precipitato. Inizia così nella mente di Alberto la possibilità di ottenere comunque l'eredità della moglie grazie ad un delitto mascherato da incidente, che finisce per ritorcersi contro il protagonista.

