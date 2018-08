AUSTIN POWER IN GOLDMEMBER/ Su Canale 20 il film con Mike Myers (oggi, 24 agosto 2018)

Austin Powers in Goldmember, il film in onda su Canale 20 oggi, venerdì 24 agosto 2018. Nel cast: Mike Myers, Michael Caine e Michael York, alla regia Jay Roach. Il dettaglio.

il film commedia in prima serata su Canale 20

NEL CAST MICHAEL CAINE

Austin Powers in Goldmember è l'offerta del Canale 20 di Mediaset per la sua prima serata di oggi, venerdì 24 agosto 2018. Verrà trasmesso dalle 21.00 e risale al 2002, grazie ad una regia di Jay Roach. Si tratta inoltre della terza pellicola della saga su Austin Powers e le sue parodie, l'ultima della serie iniziata nel '97 dallo stesso Roach. Il genere è comico e vanta una sceneggiatura del protagonista Mike Meyers, mentre fra i produttori si segnala la presenza di Demi Moore. Le musiche sono state invece realizzate grazie ad una collaborazione fra la leggenda della black music Quincy Jones e George S Clinton. Il cast è guidato inoltre da Mike Myers, che riveste il suo storico ruolo di Austin Powers e degli altri antagonisti presenti nella trama, al fianco di Michael Caine, Michael York, Seth Green, Robert Wagner, Rob Lowe, Verne Troyer, Clint Howard e Fred Savage. Si segnala inoltre la presenza di Beyoncé come interprete di Foccy Cleopatra. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER, LA TRAMA DEL FILM COMICO

La trama di Austin Powers in Goldmember vede il protagonista alle prese con una nuova battaglia contro il Dottor Male ed il suo fedele e diabolico Mini-Me. I due criminali sono riusciti infatti ad evadere dal penitenziario di massima sicurezza in cui erano stati rinchiusi tempo prima ed hanno creato un nuovo piano per colpire Austin. Il Dottor Male si unisce in seguito a Goldmember grazie ad un viaggio nel passato, per mettere in atto un piano diabolico che gli permetterà di controllare l'intero pianeta. Goldmember infatti è riuscito a creare un'unità di fusione fredda per un raggio trattore, la Preparazione H. La soluzione verrà usata per fare in modo che una meteora si avvicini alla Terra e colpisca le calotte polari, con la conseguente inondazione dell'intero globo. Un progetto che prevede tra l'altro il rapimento di Nigel Powers, padre di Austin e considerato la spia più famosa della Gran Bretaglia. Per riuscire a liberare il genitore, Austin dovrà sfruttare le stesse armi dei suoi nemici e ritornare indietro nel tempo fino al '75, dove saprà riconquistare Foxxy Cleopatra. Il protagonista e la sua ex fiamma stringeranno quindi un'alleanza per scovare e fermare il Dottor Male prima che sia troppo tardi. Anche se il Dottor Male viene catturato dall'impresa eroica di Austin e dei servizi segreti inglesi, Goldmember continua il suo piano indisturbato. Il misterioso nemico riuscirà in seguito a trasportare Nigel fino al presente, mentre il Dottor Male ed il Mini-Me mettono in atto una rivolta nel penitenziario che permetta loro di evadere ancora una volta. Il criminale si trasferirà poi a Tokyo, in un rifugio che verrà segnalato a Austin e Foxxy, che dovranno poi vedersela con Fat Bastard, nel frattempo diventato lottatore di sumo.

