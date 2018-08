Al Bano e Romina si separano: lei negli Usa, lui al mare con i figli/ Il cantante si gode Jasmine e Bido

Al Bano e Romina si separano: lei negli Usa, lui al mare con i figli. Il cantante di Cellino San Marco si gode la compagnia di Jasmine e di Bido, fra coccole e baci

Al Bano e Romina Power si separano: lei negli Usa e lui al mare con i figli

E’ finito il tour estivo di Al Bano Carrisi e Romina Power, e i due sono quindi tornati a separarsi, una pausa dopo gli impegni lavorativi delle scorse settimane. La cantante italo-americana è tornata negli Stati Uniti, dove ha la sua residenza, mentre il cantautore pugliese ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax al mare. Sarà una stagione ricchissima quella di Al Bano, che tornerà tra l’altro a recitare come protagonista in una fiction televisiva in cui interpreterà il ruolo di un professore delle scuole elementari in pensione. Questi giorni di relax il “Leone di Cellino San Marco” li sta trascorrendo in dolce compagnia, assieme ai figli Jasmine e Bido.

AL MARE FRA COCCOLE E BACI

Ad immortalare il trio è stato il settimanale di gossip Diva e Donna, che sottolinea l’intesa fra il cantante e i sue due figli, con coccole, baci e abbracci nei confronti di Jasmine, mentre il più piccolo Bido si appoggia alle spalle di papà. Romina, dicevamo, è tornata negli Stati Uniti, e precisamente in California, in attesa di novità lavorative. Nel frattempo non è mancato un nuovo ennesimo botta e risposta con Loredana Lecciso, durante il quale è dovuto intervenire anche lo stesso Al Bano, che sembra però tornato in ottimi rapporti con la bionda di Lecce.

© Riproduzione Riservata.