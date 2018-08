Angelina Jolie e Brad Pitt, accordo sull'affidamento dei figli / La tregua in attesa del divorzio

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno finalmente trovato un accordo sull'affidamento dei loro sei figli: i dettagli non sono stati resi noti, ma si tratterebbe di un piano "molto dispendioso"

24 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Angelina Jolie e Brad Pitt a Cannes (Wikipedia)

Dopo gli scontri dei mesi scorsi sull'affidamento dei loro sei figli, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno finalmente trovato un punto di incontro. Secondo quanto si apprende dalla stampa americana, le due star di Hollywood avrebbero infatti trovato un accordo ad interim, in attesa della decisione definitiva che sancirà il loro divorzio. Fonti vicine alla coppia hanno confermato ad alcuni tabloid statunitensi che i Brangelina avrebbero revocato un'udienza in tribunale prevista per lo scorso 21 agosto per l'affidamento dei loro sei bambini, il tutto a causa di una tregua provvisoria, che avrebbe definito i dettagli di un accordo pacifico. Consigliati dai loro rispettivi legali, Angelina Jolie e Brad Pitt avrebbero quindi messo nero su bianco un piano di custodia dei figli in grado di soddisfare le richieste di entrambi, una scelta che potrebbe condurli verso un divorzio di tipo consensuale, ben lontano dagli scontri degli ultimi mesi. La coppia ha sei figli: Maddox di 17 anni, Pax di 14, Zahara di 13, Shiloh di 12 e i gemelli Vivienne e Knox di 10.

"SONO CONCENTRATI SUI BAMBINI"

Non si conoscono i dettagli dell'accordo ad interim stipulato da Angelina Jolie e Brad Pitt sull'affidamento dei loro sei figli, ma fonti molto vicine a E! News assicurano che si tratta di un piano "molto dispendioso" sul quale i loro avvocati hanno lavorato a lungo. Un'altra fonte ha raccontato al noto giornale che "per quanto riguarda la relazione dei bambini con Brad, Angelina rimane decisamente impegnata ad aiutare i suoi figli a risanare il rapporto con il loro padre", dal momento che i rapporti fra i due ex coniugi Pitt non sarebbero infatti più tesi come accaduto in passato ed entrambi "sono concentrati sui bambini e lavorano per fare tutto ciò che è meglio per loro". Già qualche settimana fa, si legge su E! News, i due attori si sarebbero accordati per la custodia dei figli, trovando un punto di incontro in grado di tener conto degli impegni di entrambi. Brad Pitt, in particolare, avrebbe avuto la custodia dei bambini dall'8 al 17 giugno per 4 ore al giorno, che sono diventate 10 a partire dal 27 giugno fino al 1 luglio. A pesare sulla scelta di mettersi d'accordo sull'affidamento dei sei figli, secondo il noto portale di notizie, anche le parole pronunciate dal giudice, che, in merito alla situazione dei minori, ha stabilito che "è fondamentale che ognuno di loro abbia una relazione sana e forte con il padre e la madre".

