Antonio Pennarella, morto Nunzio di Un Posto al Sole/ L'attore napoletano dalle fiction tv al cinema

Antonio Pennarella, morto l'attore napoletano: era Nunzio in Un Posto al Sole. Volto noto delle fiction tv, è stato molto attivo anche nel cinema. Le ultime notizie: sabato i funerali

24 agosto 2018 Silvana Palazzo

Antonio Pennarella, morto l'attore napoletano

L'attore Antonio Pennarella è morto. Il grande interprete teatrale e cinematografico è morto all'età di 58 anni ed era malato da tempo. Sabato alle 11 si svolgeranno i funerali presso la chiesa di via Porta San Gennaro. Pennarella ha lavorato con i migliori registi e autori, da Antonio Capuano a Marco Bellocchio, da Stefano Incerti a Marco Tullio Giordana, e per ruoli mai facili e sempre di grande impatto. Il grande pubblico comunque lo conosce bene per l'interpretazione del personaggio Nunzio di Un Posto al Sole. Ma è stato nella sua carriera anche un vero artigiano del teatro: dai primi anni Ottanta si è formato nell'area di ricerca e sperimentazione che fa riferimento alla Galleria Toledo. In teatro ha lavorato con Carlo Buccirosso e Laura Angiulli. Complice il suo volto spigoloso e lo sguardo crudo, Pennarella è riuscito a districarsi in ruoli complicati come quelli di un padre e di un marito violento in "Pater Familias" di Francesco Patierno, nel 2002, o di quello di Libero, camorrista inetto in "Luna Rossa" di Antonio Capuano, nel 2001.

ANTONIO PENNARELLA, MORTO L'ATTORE NAPOLETANO

Antonio Pennarella ha cominciato la sua carriera di attore a venti anni lavorando principalmente a teatro. I primi film negli anni '90, spesso in ruoli drammatici e da antagonista. La consacrazione agli occhi del grande pubblico arriva con Un Posto al Sole e un altro personaggio a suo modo non facile, quello di Nunzio Vintariello, il nonno camorrista di Nunzio Cammarota. Gli anni 2000 sono quelli più fulgidi dal punto di vista televisivo: appare in fiction nazionalpopolari da grandi ascolti come "La squadra" e il suo spin-off "La nuova squadra", "Provaci ancora prof", "Il tredicesimo apostolo", "Il coraggio di Angela", "Il clan dei camorristi", "Il sindaco pescatore" e "Capri". Il suo debutto nelle fiction tv avviene nella miniserie "Una lepre con la faccia di bambina". Invece nel 2015 ha ricoperto il ruolo del boss dei casalesi, Michele Zagaria, per la serie tv "Sotto Copertura". Tra le altre serie tv a cui ha partecipato c'è "Squadra antimafia".

© Riproduzione Riservata.