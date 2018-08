Apple Tree Yard 2, ci sarà? / Anticipazioni seconda stagione: Mark Costley uscirà dal carcere

Apple Tree Yard 2, ci sarà: le anticipazioni seconda stagione rivelano che Mark Costley, protagonista indiscusso del sequel, uscirà dal carcere. Riabbraccerà la sua Yvonne?

Anche se Apple Tree Yard si chiuderà questa sera con un finale destinato a concludere tutte le trame, la scrittrice del romanzo da cui è tratta la miniserie britannica, Louise Doughty, ha confermato che è già al lavoro per la stesura di un sequel. Stando alle sue parole, il secondo capitolo dovrebbe concentrarsi completamente su Mark Costley, un personaggio che soffre di un disturbo della personalità molto importante e che alla fine del primo capitolo del serial - e del libro da cui è tratto - verrà riconosciuto colpevole di omicidio. Nonostante tutto, colei che con la sua penna ha dato vita a questo personaggio così singolare ha intenzione di scandagliare ancora un po' tutte le caratteristiche del suo essere, dando vita a una nuova e imperdibile storia tutta da scoprire. "C'è molto di più di un'esplorazione da fare", ha confermato Louise Doughty a The Sun, "Cosa succede a un fantasista quando le sue fantasie si rivelano essere polvere? Questo è un uomo che ha vissuto con questa immagine di se stesso per tutta la sua vita, come un grande amico e un eroe".

IL SECONDO CAPITOLO È GIÀ IN LAVORAZIONE

Apple Tree Yard 2, così come il libro da cui è tratta, dovrebbe aprirsi a partire dall'uscita di Mark Costley dal carcere dove è detenuto per omicidio preterintenzionale e traccerà il ritratto di un uomo ormai completamente distrutto, alle prese con i propri demoni. Probabilmente, ad agevolare la sua liberazione, potrebbero essere i suoi acclarati disturbi mentali, ma cosa succederà a Mark Costley una volta ritornato in libertà? Tenterà di tornare fra le braccia della sua Yvonne per porre fine al suo matrimonio una volta per tutte o ucciderà nuovamente? Per scoprirlo, il pubblico dovrà attendere l'uscita del sequel, già confermata anche dal regista della serie. Inoltre, secondo quanto riporta Express, la regista e sceneggiatrice Susanne Bier, in una recente intervista, avrebbe parlato di "Script in fase di sviluppo", a conferma del fatto che Apple Tree Yard 2 potrebbe vedere la luce già nei prossimi mesi.

