Apple Tree Yard/ Anticipazioni: su Rai 3 la miniserie inglese con Emily Watson, la trama (24 agosto)

Apple Tree Yard, ecco tutte le anticipazioni sulla miniserie proposta nella giornata di ieri ed oggi sulla terza rete di Casa Rai, con Emily Watson, la trama di stasera.

24 agosto 2018 Valentina Gambino

Apple Tree Yard, anticipazioni

Nella prima serata di ieri, è arrivata la prima puntata di “Apple Tree Yard”, la miniserie inglese in 4 parti già trasmessa in Italia su LaF a novembre del 2017. Previsti 4 episodi da 60 minuti che sono stati suddivisi in due prime time in onda sulla terza rete di Casa Rai, il 23 e 24 agosto in prima TV in chiaro. Apple Tree Yard con il sottotitolo italiano “In Un vicolo cieco” è tratto dal romanzo “Fino In Fondo” scritto da Louise Doughty (Bollati Boringhieri), e adattato per la televisione dal premio BAFTA Amanda Coe, prodotto da Kudose e distribuito in tutto il mondo da Fremantle Media. Un thriller di carattere psicologico che ha stregato letteralmente gli inglesi con oltre 8 milioni di spettatori sulla BBC. Numeri che in Italia, data anche la stagione, non vedremo mai. A questo si aggiunge anche la messa in onda su Rai3 e quindi, staremo comunque a vedere quali risultati potrà portarsi a casa.

Apple Tree Yard, anticipazioni

Emily Watson (due volte candidata all’Oscar, per Le onde del destino e Hilary e Jackie) interpreta il ruolo di Yvonne Carmichael, una scintillante genetista cinquantenne che conduce una vita molto stabile, normale e solo in apparenza completa: sposata e con due figli ormai adulti, possiede una bella casa e una carriera tutta in avanzamento. Il suo mondo viene scombinato all’improvviso, da una relazione appassionata con un attraente e misterioso estraneo, Mark Costley, interpretato dall’attore Ben Chaplin (La sottile linea rossa, Birthday Girl, The Legend of Tarzan). I due infatti, dopo essere incontrati in caffetteria, iniziano questo particolare gioco seduttivo, facendo subito l’amore. Da lì, lo scambio di cellulari, nessun messaggio e nemmeno delle email, ma solo una linea sicura grazie al numero prepagato per potere parlare. L’illusione di una perfezione borghese nella periferia di Londra, verrà spazzata via dall’inarrestabile passione. Cosa fa Robert? Lavora per i servizi segreti? Per scoprire come andrà a finire, restate sintonizzati su Rai3 a partire dalle 21.15 circa per la seconda e ultima puntata.

© Riproduzione Riservata.