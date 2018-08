BATTITI LIVE 2018, MELFI/ Pagelle: video, Annalisa, Briga e Nesli, tutti i top della quarta serata

Battiti Live 2018, Melfi: cantanti e pagelle: da Annalisa a Jake La Furia, passando per Briga e Benji & Fede, i momenti top e le esibizioni della quarta serata.

24 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci a Battiti Live 2018

Battiti Live 2018 si avvia al finale di stagione con la quarta e penultima puntata di Melfi, un appuntamento che ieri sera ha visto alcuni degli artisti più amati della scena musicale italiana esibirsi con i loro tormentoni più celebri. Fra questi c’era anche Annalisa, che oltre a portare sul palco la sua “Bye bye” (voto 8) ha avuto la possibilità di rivelare quelli che sono i sogni che oggi custodisce gelosamente nel cassetto. Il suo desiderio più grande, così come ha ricordato una fan nel parterre, è quello di esibirsi all’Arena di Verona indossando un vestito di colore blu, in particolare, rivela l'artista "perché è uno dei luoghi più belli legati alla musica". La cantante, tuttavia, ha ammesso di avere ancora tanti sogni da realizzare e fra i suoi desideri più grandi c'è quello di poter dare il via a un progetto completamente diverso, ma comunque molto importante: "Mi piacerebbe allestire un rifugio per animali abbandonati. È un sogno che sanno pochissime persone e che non ha a che fare con il mondo della musica". Se vi siete persi la sua esibizione a Melfi, potete cliccare qui.

BENJI & FEDE, NESLI E BIANCA ATZEI

Fra i cantanti più attesi della quarta serata di Battiti Live 2018 troviamo il duo formato da Benji e Fede, due artisti molto amati dal pubblico italiano che continuano a collezionare un successo dopo l'altro. A fare il pieno di consensi ieri sera è stata la loro "Moscow Mule", senza dimenticare "Tutto per una ragione", il brano che li ha visti duettare insieme ad Annalisa (Voto 8). Fra le esibizioni più interessanti anche quella di Bianca Atzei (voto 8), protagonista sul palco allestito a Melfi con "Risparmio un sogno" e con il brano sanremese "Ora esisti solo tu" (a questo link è possibile visualizzare la sua esibizione in un filmato condiviso su Facebook). Fra gli artisti più attesi e più cantati della serata troviamo anche Nesli, che ha regalato ai presenti uno dei momenti più suggestivi e magici della serata, sulle straordinarie note del suo brano "La fine" (voto 9). Se vi siete persi la sua performance, potete rivederla in un video condiviso sul profilo Facebook dell'artista, disponibile a questo link.

BRIGA, LUCA CARBONI E JAKE LA FURIA

Ancora una esibizione degna di nota per Briga, che ieri sera ha incantato il pubblico di Battiti Live 2018 con alcuni fra i brani più amati del suo repertorio. Sulle note di "Che cosa ci siamo fatti" e "Sei di mattina", il rapper ha infatti conquistato tutti i presenti (Voto 9), catturati dalla magica atmosfera offerta dai suoi brani. Se volete rivedere la sua esibizione, potete cliccare qui e visualizzarla su Youtube. A rappresentare la musica trap, per la quarta serata della stagione, l'amatissimo rapper Vegas Jones, protagonista sul palco allestito a Melfi con la sua "Malibù" (Voto 8). Per il mondo del rap spazio invece a Jake La Furia e a due dei suoi brani più amati, "Bandita" e "El Party", due canzoni che hanno chiuso la quarta serata e che hanno fatto ballare tutti i presenti (voto 8); per il genere pop merita invece una menzione particolare uno degli artisti più amati della musica italiana, Luca Carboni, protagonista della serata – e dell’estate – con il suo brano dal titolo "Una grande festa" (voto 9)

